El papa León reitera su llamado para que termine la guerra en Ucrania

El papa León afirmó el domingo que en Ucrania y Rusia ‌hay personas inocentes ‌que están muriendo y resultando heridas, y pidió que se ponga fin al conflicto.

"Se están multiplicando los incidentes trágicos, que provocan un número cada vez mayor de víctimas civiles, entre ellas niños", afirmó el pontífice ​ante los fieles ⁠reunidos para la oración del Ángelus ‌del domingo.

"Renuevo mi sincero llamado para ⁠que se respete el ⁠derecho internacional humanitario y para que cesen los ataques contra objetivos civiles por ambas partes", ⁠añadió el papa.

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Según la ONU, más de ​16.000 civiles han perdido la ‌vida en casi cuatro ‌años y medio de combates, la inmensa ⁠mayoría de ellos ucranianos.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló en julio que las bajas y muertes de ​civiles habían ‌aumentado en más de un tercio en Ucrania durante el primer semestre del año, debido al incremento de los ataques con drones.

Mientras tanto, Kiev ⁠también está respondiendo con oleadas de ataques con drones contra Rusia. Un funcionario de la ONU señaló el mes pasado que también estaban muriendo civiles que vivían en territorios ucranianos bajo ocupación rusa y en el interior de ‌Rusia.

El puerto marítimo ucraniano de Odesa sufrió daños a causa de un ataque ruso perpetrado durante la noche, según declaró el domingo el presidente ucraniano, quien añadió que ocho personas ‌habían resultado heridas en la ciudad.

Cinco personas murieron en un ataque con drones ucranianos perpetrado durante ‌la noche ⁠contra la ciudad rusa de Belgorod, según informó el domingo el centro ​regional de crisis.

Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a civiles en sus ataques.

Con información de Reuters