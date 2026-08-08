El primer técnico de Messi, protagonista de la servilleta del primer contrato, despidió a Jorge Messi

Charles Rexach rompió el silencio en las primeras horas de la mañana de este sábado 8 de agosto después de la muerte de Jorge Messi. El entrenador, que trabajaba en el Barcelona en aquel momento y conoció a Lionel Messi con tan sólo 12 años, brindó una entrevista en TN en la que se refirió a lo sucedido con el padre de la leyenda y revivió el momento de la firma de contrato en una servilleta. Por supuesto, se mostró triste por la noticia y le dedicó unas palabras al astro rosarino campeón de todo con la Selección Argentina.

El primer entrenador de Messi en el Barcelona rompió el silencio sobre la muerte de Jorge Messi

"Cuando me hablaron de la edad pensé que tenía 18 o 19, pero tenía 12 años. En el primer día me di cuenta que era un fuera de serie. Era muy pequeñito y los extranjeros no podían jugar aquí", recordó Rexach el momento en el que conoció a la "Pulga". A su vez, sobre el momento de la famosa servilleta -ante la imposibilidad de firmar un contrato legal- reveló que dicho hecho tranquilizó al propio Jorge y todo se puso en marcha para que Lionel comience su camino en el Barcelona. "La historia futbolística de Messi ha sido un éxito, perfecta", agregó.

A su vez, volviendo a la muerte de Jorge Messi, aseguró que "siempre estuvo muy pendiente de su hijo y sufriendo por él". Sin dudas los conoció como pocos desde un principio y lo recordó con cariño en la mencionada entrevista, en la que también hizo referencia a Celia -madre de Leo- y cómo se organizaban para vivir a la distancia y separados para acompañar tanto al jugador como a sus hermanos en Rosario. Por último, cerró dando a entender que lo vivido por Lionel Messi más allá de lo futbolístico no fue perfecto: "La gente ve la vida de Messi como toda de rosas pero no fue así", aseveró.

La servilleta que sirvió como contrato de Lionel Messi con el Barcelona

Qué dice la famosa servilleta firmada por Lionel Messi con el Barcelona

En Barcelona, a 14 días de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas.

La historia de la servilleta firmada por Lionel Messi con el Barcelona

La carrera del campeón del mundo con la Selección Argentina tiene miles de momentos icónicos, pero su arribo al elenco "Blaugrana" marcó el inicio de una era inolvidable. Por este motivo, el papel -que estuvo guardado en una caja fuerte- significó un antes y un después para la vida de la "Pulga" que marcó el comienzo de su vínculo con el "Blaugrana" que se extendió por un largo tiempo.

Carles Rexach, quien en el año 2000 se desempeñaba cono secretario técnico de la institución, se reunió con la "Pulga", Josep María Minguella y Horacio Gaggioli -representante del futbolista en ese momento-. El vínculo del propio futbolista comenzó en ese instante y se extendió hasta mediados del 2021 para luego pasar al Paris Saint Germain y años más tarde al Inter Miami de Estados Unidos.