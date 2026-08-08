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Conflicto en Medio Oriente

Irán pidió a EE.UU. que acepten sus condiciones de paz para reabrir el estrecho de Ormuz

En VIVO - Actualizado hace 3 horas

El gobierno de Irán afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte sus condiciones para la paz en la región. El canciller de Teherán agregó además que Washington debe "compensar" al país persa.

Irán pidió a EE.UU. que acepten sus condiciones de paz para reabrir el estrecho de Ormuz

La guerra en Medio Oriente se mantiene firme pese al Memorando de Entendimiento (MoU) firmado en junio entre Irán y Estados Unidos. Los gobiernos de ambos países se cruzan acusaciones entre sí, mientras que Donald Trump además quiere forzar una negociación su contraparte iraní cuánto antes. A esto se sumó el pacto de defensa común que firmaron este viernes Pakistán, Turquía y Arabia Saudita, quienes se tomaron una foto los tres juntos y enviaron un mensaje de unidad entre ellos al resto del mundo, situación que no pasa desapercibida para los iraníes.

Después de haber atacado durante las últimas semanas buques vinculados a Estados Unidos en la región de Ormuz, el gobierno de Teherán afirmó en las últimas horas que la única manera de que ellos cesen sus ataques será si los estadounidenses "aceptan sus condiciones". Desde Washington no hubo respuesta todavía. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.

 

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Hace 27 minutos

Israel avanza en el sur del Líbano tras retirarse de la zona a fines de julio

El Ejército israelí avanzó durante la madrugada hacia Zawtar al Gharbiya, una localidad del sur del Líbano de la que sus tropas se habían retirado a fines de julio. El movimiento se produjo en el marco de un acuerdo que contemplaba el despliegue de las Fuerzas Armadas Libanesas en ese territorio.

 

Según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), el avance ocurrió poco después de la medianoche y los efectivos israelíes levantaron una barrera de tierra alrededor de la plaza principal de la localidad. La incursión vuelve a poner el foco sobre la situación en el sur del Líbano y el cumplimiento del acuerdo.

Hace 1 hora

El titular del Consejo de Seguridad iraní se sumó a las demandas a EE.UU y le exigió a Washington que "corrija su actitud"

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bagher Zolghadr, afirmó que Estados Unidos debe "corregir su comportamiento" como condición para avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz. El funcionario enumeró seis exigencias de Teherán y aseguró que no habrá concesiones.

 

Entre los reclamos figuran el fin de las amenazas contra Irán y sus valores sagrados, el cese permanente de las acciones militares contra Irán y sus aliados regionales y el retiro de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses involucradas en el bloqueo. Además, Teherán exige una indemnización por los daños provocados durante el reciente conflicto.

 

“El Consejo Supremo de Seguridad Nacional no cederá en estas exigencias, ni en la guerra ni en las negociaciones”, advirtió Zolghadr en un comunicado difundido por la emisora iraní IRIB.

Hace 2 horas

El portavoz del Ejército iraní reforzó a la Cancillería iraní y dijo que EE.UU. "deberá aceptar sin comentarios" las condiciones de Teherán

El portavoz del Ejército iraní, Amir Akraminia, afirmó que el nuevo orden impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz es "irreversible", pese a la posición de Estados Unidos. El funcionario sostuvo que Washington deberá aceptar la situación actual y advirtió que, de no hacerlo, enfrentará consecuencias mayores.

 

"Estados Unidos no tiene más remedio que aceptar la situación actual; de lo contrario, incurrirá en costes mucho mayores que los que ha afrontado en el pasado", afirmó Akraminia en declaraciones difundidas por la agencia oficial iraní IRNA. La advertencia se suma a la creciente tensión en torno al estratégico paso marítimo.

Hace 3 horas

Las tropas yemenís confirmaron que atacaron a distintas posiciones hutíes esta semana

Las Fuerzas Armadas de Yemen anunciaron una operación militar contra posiciones de los hutíes en distintos frentes del país. La ofensiva fue comunicada a través de la televisión yemení por un portavoz militar.

 

Según el funcionario, los ataques estuvieron dirigidos contra "las capacidades y las fuerzas de la milicia terrorista hutí" y se desarrollaron en "múltiples ejes", a lo largo de la línea de contacto con las fuerzas armadas yemeníes.

Hace 4 horas

Abbas Aragchi afirmó que Estados Unidos debe "compensar" a Irán por la guerra en la región

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán y Omán están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo sobre un nuevo protocolo para garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz. El funcionario difundió sus declaraciones a través de su canal de Telegram.

 

Sin embargo, Araghchi aclaró que la reapertura del estrecho depende de "otras condiciones que exceden el eventual acuerdo con Omán". Entre ellas, mencionó una compensación de Estados Unidos a Irán por las presuntas violaciones del memorando de entendimiento de Islamabad.

Hace 5 horas

El gobierno de Omán repudió los ataques contra embarcaciones en Ormuz

El Gobierno de Omán condenó los reiterados ataques contra una patota de buques que transitaron por el estrecho de Ormuz esta semana, y advirtió que este tipo de acciones constituye "una violación del derecho internacional" y de "la soberanía de las aguas territoriales".

 

A través de un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias, la Cancillería omaní señaló que las negociaciones sobre los acuerdos para garantizar la navegación por el estrecho "avanzan de manera positiva". En ese marco, pidió a todas las partes evitar cualquier acción que "pueda poner en riesgo el desarrollo y el éxito de las conversaciones".

Hace 6 horas

El canciller iraní afirmó que Estados Unidos deberá "aceptar los condicionamientos" si quieren paz en Medio Oriente

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Aragchi, apuntó contra Estados Unidos al afirmar que Washington deberá aceptar las condiciones impuestas por Teherán para alcanzar la paz regional y reabrir el estrecho de Ormuz.

07:32 | 07/08/2026

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un pacto y reconfiguran tablero de Medio Oriente

El acuerdo que tiene el objetivo "de fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión", fue firmado en La Meca por el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. 

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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18:47 | 06/08/2026

L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza

En sus redes sociales, el músico explicó los motivos de su decisión. "Mi pensamiento es claro y firme", advirtió. 

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06:56 | 06/08/2026

Irán y Omán cerraron un acuerdo para reabrir Ormuz y sólo falta la aprobación final

Sin Estados Unidos en la mesa, crece la esperanza de que se destrabe uno de los puntos clave del conflicto en Medio Oriente. No obstante, siguen los ataques y las amenazas cruzadas en la región. 

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13:31 | 05/08/2026

Irán confirmó que el acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz "está en su fase final"

Teherán anunció entendimientos sobre la ruta marítima, aunque aclaró que el pacto no garantiza la seguridad total mientras continúe el bloqueo naval de Estados Unidos. La diplomacia iraní descartó viajes inmediatos a Qatar y Pakistán.

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06:54 | 05/08/2026

Estrecho de Ormuz: el acuerdo entre Irán y Omán está "a punto de concretarse"

El gobierno iraní informó que llegó a un acuerdo con Irán en casi todos los temas que estaban en discusión. A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses en las últimas horas, el país norteamericano no participa de las negociaciones activamente.

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20:21 | 04/08/2026

La otra ocupación de Israel: capturó un territorio equivalente a CABA dentro de Líbano

Pese a haber firmado un alto al fuego en junio con Beirut, el gobierno de Tel Aviv mantiene su ofensiva sobre el territorio libanés y ya ocupa alrededor de 600 kilómetros cuadrados dentro de Líbano.

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08:21 | 04/08/2026

Las negociaciones entre Irán y Omán por el estrecho de Ormuz avanzan "positivamente"

A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre las charlas con Irán, Washington no forma parte de forma activa de la negociación. 

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13:59 | 03/08/2026

Irán ejecutó a dos hombres acusados de espiar para Israel

Omid Behzad y Pouria Safwat fueron ahorcados tras ser señalados por enviar fotos de bases militares al Mossad. La ONG de Derechos Humanos Hengaw cuestionó el proceso y advirtió que el régimen utiliza la pena de muerte para reprimir.

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13:14 | 03/08/2026

Trump acusó de "hipócritas" a los líderes de Irán y afirmó que EE.UU. controla Ormuz

El presidente estadounidense aseguró que Teherán suplica negociar un acuerdo en privado mientras niega el diálogo en público. El mensaje se conoce tras la suspensión de los ataques militares y la caída del petróleo.

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06:58 | 03/08/2026

Trump asegura que este lunes se retomará el diálogo pero Irán lo niega

Un ex diplomático y ex funcionario estadounidense especializado en Irán aseguró que Omán sí retomó las negociaciones con Irán pero que lo hizo "en nombre del mundo", no Estados Unidos, porque todos los países de todos los continentes están sufriendo las consecuencias económicas de esta guerra lanzada por Washington. 

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10:01 | 02/08/2026

Trump “canceló” los ataques contra Irán e Israel sigue bombardeando Gaza

Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.

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10:29 | 01/08/2026

EE.UU. amenazó con ataques e Irán advirtió que puede dejar la región en llamas

El comandante del máximo mando militar conjunto de Irán declaró que las acciones de Estados Unidos contra Irán conllevan un riesgo cada vez mayor y advirtió a los países de Medio Oriente que no deben ser "consumidos por las llamas de la guerra".

Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Medio Oriente a extremar la precaución, advirtiendo de una posible escalada imprevista.

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19:56 | 31/07/2026

Gaza: Trump anunció el desarme de Hamás, pero hay más dudas que certezas

El anuncio de la Casa Blanca se conoce meses después de que en octubre pasado se firmara un alto el fuego también mediado por Estados Unidos. Desde entonces, los bombardeos continuaron y hubo más de 1.200 palestinos fallecidos y otros 4.000 heridos.

Si bien Trump aseguró esta tarde que Israel "está muy contento" con el trato, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo calificó como "inaceptable".

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17:15 | 31/07/2026

Guterres aplaude el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza

El secretario general de la ONU celebró el principio de acuerdo gestionado por la Casa Blanca y mediadores árabes, aunque exigió el cese total de las hostilidades tras registrarse un nuevo ataque mortal con un dron en el centro del enclave. El plan contempla la creación de un gobierno de transición liderado por el economista Alí Shaath.

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