La escalada militar entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo este martes 4 de agosto, luego de las señales contradictorias procedentes de Estados Unidos e Irán sobre el estado de las negociaciones para poner fin a su guerra, que ya dura cinco meses, aumentaron la incertidumbre, mientras que el ataque más reciente contra buques en el estrecho de Ormuz puso de relieve los riesgos para los flujos energéticos mundiales. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Crecen las tensiones por las negociaciones entre EE.UU. e Irán tras el ataque a un buque
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Incertidumbre por las negociaciones entre EEUU e Irán tras el ataque a un buque
Las señales contradictorias procedentes de Estados Unidos e Irán sobre el estado de las negociaciones para poner fin a su guerra, que ya dura cinco meses, aumentaron la incertidumbre este martes, mientras que el ataque más reciente contra buques en el estrecho de Ormuz puso de relieve los riesgos para los flujos energéticos mundiales.
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el lunes que las negociaciones estaban en marcha y advirtió de que era la "última oportunidad" para que Teherán firmara un buen acuerdo, pero Irán negó que se estuvieran celebrando o se previeran negociaciones.
"Se están llevando a cabo en este mismo momento", dijo Trump a los periodistas en un acto celebrado en el Despacho Oval cuando se le preguntó por el estado de las negociaciones, y añadió que las partes estaban dialogando a petición de Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, entre otros. "Esta es la última oportunidad que tienen (Irán) para firmar un buen acuerdo".
Estos comentarios se produjeron tras la decisión tomada por Trump durante el fin de semana de suspender los "ataques masivos" que, según él, había autorizado contra Irán, dado que iban a celebrarse las conversaciones, repitiendo así un patrón en el que ha prometido ataques de gran envergadura para luego cancelarlos.
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Irán dijo no se estaban llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos
El lunes por la mañana, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que no se estaban llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos y que no había reuniones programadas.
Irán no tenía previsto acoger a delegaciones extranjeras ni enviar negociadores al extranjero en los próximos días, añadió.
Baghaei añadió que todos los negociadores iraníes se encontraban en el país, salvo el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, que se encontraba realizando una peregrinación religiosa en Irak. Las únicas conversaciones en curso, señaló, eran las conversaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz.
La actividad marítima en el golfo Pérsico no hizo más que reforzar el actual enfrentamiento, ya que Irán prácticamente había bloqueado el tránsito por esta ruta vital —por la que circula una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo crudo y gas natural— antes de que fuera bloqueada durante la guerra.
Un buque de carga comunicó que había sido alcanzado por un proyectil desconocido cerca del estrecho, frente a la costa de Omán, según informó la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). El tráfico por el estrecho de Ormuz siguió siendo en gran medida escaso: tres petroleros y tres graneleros formaban parte de los seis buques que transitaron por el estrecho el lunes, frente a los siete del día anterior, según datos de Kpler.
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