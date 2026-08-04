Crecen las tensiones por las negociaciones entre EE.UU. e Irán tras el ataque a un buque

Las señales contradictorias ​procedentes de Estados Unidos e Irán sobre el estado de las negociaciones para poner fin a su guerra, que ya dura cinco meses, aumentaron la incertidumbre este martes, mientras que el ataque más ‌reciente contra buques en el estrecho de Ormuz ‌puso de relieve los riesgos para los flujos energéticos mundiales.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el lunes que las negociaciones estaban en marcha y advirtió de que era la "última oportunidad" para que Teherán firmara un buen acuerdo, pero Irán negó que se estuvieran celebrando o se previeran negociaciones.

"Se están llevando a cabo en este mismo momento", dijo Trump a los periodistas en un acto celebrado en el Despacho Oval cuando se le preguntó por el estado de las negociaciones, y añadió que las partes estaban dialogando a petición de Irán, Arabia ​Saudita, Emiratos Árabes Unidos y ⁠Qatar, entre otros. "Esta es la última oportunidad que tienen (Irán) para firmar un buen acuerdo".

Estos comentarios se produjeron ‌tras la decisión tomada por Trump durante el fin de semana de suspender los "ataques masivos" ⁠que, según él, había autorizado contra Irán, dado que iban ⁠a celebrarse las conversaciones, repitiendo así un patrón en el que ha prometido ataques de gran envergadura para luego cancelarlos.