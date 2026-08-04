El video de Alpine que muestra la intimidad del equipo de Franco Colapinto en medio del receso de la Fórmula 1

El argentino suma 19 puntos en la temporada.

A inicios de 2025, Franco Colapinto fue presentado oficialmente como piloto de reserva de Alpine después de haber tenido su debut en la Fórmula 1 de la mano de Williams en el GP de Italia 2024. Las nueve fechas que corrió con el equipo británico fueron suficientes para que el pilarense cautive a Flavio Briatore, quien logró un acuerdo de cesión con James Wolves para quedarse con los servicios de la joven promesa nacional.

De hecho, una de las primeras imágenes que se vieron del piloto argentino en Alpine fue en la sede de Enstone, sentado en la zona del museo junto a algunos coches históricos en la máxima categoría. Tras aquella primera presentación, no había vuelto a verse demasiado de la fábrica del equipo galo, que este lunes volvió a mostrar cómo es el interior de su hogar donde Colapinto suele pasar días entrenando.

A través de sus redes sociales, la escudería francesa subió un video que muestra un poco del detrás de escena del equipo, con imágenes de los talleres ensambladores, áreas de desarrollo tecnológico, trofeos, cuadros y, cómo no, coches de F1. “El hogar es donde todo sucede. Durante las vacaciones de verano, te mostraremos algo de la magia que ocurre en Enstone”, escribieron desde la cuenta oficial de Alpine en X e Instagram.

Para los amantes de la máxima categoría, Enstone es uno de los lugares más emblemáticos, ya que la base se inauguró en 1992 para Benetton, uno de los tantos nombres que llevó el equipo en su historia. Además, por sus pasillos pasaron campeones de la talla de Michael Schumacher y Fernando Alonso, dos de las joyas descubiertas por Briatore, además de otros importantes como Daniel Ricciardo.

Ahora bien, por fuera de lo histórico, Enstone es fundamental para el funcionamiento de Alpine, ya que es donde se producen todas las partes que hacen al A526, a excepción de la unidad de potencia y la caja de cambios, que son provistas por Mercedes a partir de este año. Por otra parte, la base también cuenta con tecnología de punta como el túnel de viento para medir la mejora aerodinámica y, no menos importante, es el principal punto de encuentro de los pilotos con todos los empleados del equipo.

Colapinto en la sede de Enstone.

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