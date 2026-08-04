Micaela Albornos, de 32 años, desapareció el pasado 24 de junio.

Micaela Albornoz, la rosarina de 32 años que desapareció el 24 de junio pasado tras dejar su casa en el barrio Tablada, fue hallada en las últimas horas sana y salva. Segun indicaron las autoridades, se presentó este lunes 2 de mayo en el Consulado Argentino de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, Brasil, tras más de 40 días de búsqueda.

La mujer se habría presentado por su propios medios en dicha sede diplomática para pedir asistencia económica y poder viajar a San Pablo. Hasta ese momento, la mujer atravesó diversas provincias del territorio argentino y alcanzó el país vecinos sin ser vista ni registrada.

A fines de julio pasado, la fiscalía a cargo de la investigación logró reconstruir algunos de los movimientos realizados por la rosarina: confirmó que utilizó el Documento Nacional de Identidad de una vecina para adquirir diversos pasajes de colectivo y viajar por las distintas provincias sin lograr ser detectada. Dicho DNI, que se rastreaba hace semanas, fue clave para el hallazgo.

En esa línea, el ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, consiguieron establecer que el recorrido -al menos hasta ese momento- abarcaba Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero.

Al cotejar la documentación presentada por la mujer en el Consulado de Florianópoli, personal del lugar detectó que era buscada por paradero en Argentina y luego, cotejaron su identidad mediante sus huellas dactilares. "La Provincia realiza gestiones para garantizar que se encuentra en buenas condiciones de salud", señaló la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes. Actualmente, se mantiene en el Consulado Argentino.

"Llegó al consulado voluntariamente a pedir distintas asistencias, entre las que se destacaba ayuda económica para ir a la ciudad de San Pablo, Brasil", indicó Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del ministerio provincial.