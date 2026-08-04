Es titular en el River de Coudet, los hinchas lo resisten y se iría por 5 millones de dólares

Un titular para Coudet se podría ir de River en breve, rumbo al exterior.

River Plate puede vender en los próximos días a un jugador que habitualmente ha sido titular durante el ciclo de Eduardo "Chacho" Coudet. El mercado de pases del club de Núñez continúa a pleno, con refuerzos de lujo, los futbolistas marginados a la espera de propuestas convincentes para marcharse y otras salidas inminentes.

Quien podría abandonar la institución por estas horas es nada menos que Facundo Colidio, el mediapunta de 26 años que tuvo buenos momentos con esta camiseta pero igualmente es resistido por muchos hinchas. Criticado por varios fanáticos, silbado cuando la voz del estadio anuncia su apellido y señalado generalmente como "frío" para los partidos importantes, desde todas las partes no ven con malos ojos un cambio de aire para el ex Boca Juniors.

Tanto en el ciclo de Martín Demichelis como en el segundo período de Marcelo Gallardo y actualmente con Coudet, el santafesino no terminó de encontrar su lugar. Incluso, se desempeñó como extremo izquierdo, falso "9" y hasta de centrodelantero en algunos casos, pero no terminó de entrar en el corazón de los simpatizantes del "Millonario".

Lo concreto es que Vasco da Gama de Brasil presiona a River para llevarse ya mismo a Colidio. De hecho, la entidad de Río de Janeiro estaría dispuesta a pagar unos cinco millones de dólares por el 50% del pase. Además, si el ex Tigre se marcha ahora rumbo al exterior, le prolongará el plazo a la "Banda" para contratar más refuerzos hasta el 2 de septiembre del 2026.

Da la sensación de que es un ciclo cumplido para el ex Inter en el "Millonario", donde tuvo buenos momentos y goles frente a los otros equipos grandes pero jamás terminó de explotar. En esa posición, de concretarse el fichaje de Thiago Almada, Coudet tendrá variantes de sobra: también cuenta con otro campeón del mundo como Ángel Correa más Joaquín Freitas, Tobías Andrada y el interesante juvenil Lautaro Pereyra.

Facundo Colidio podría irse de River en los próximos días.

Los números de Colidio en River

136 partidos oficiales.

32 goles.

16 asistencias.

16 amonestaciones.

1 expulsión.

2 títulos.

Depuración total en River: las bajas en este mercado de pases

Por diferentes circunstancias, no continúan en la institución de Núñez los siguientes futbolistas: Franco Armani, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Alex Woiski, Bautista Dadín, Tobías Leiva, Ulises Giménez, Juan Fernando Quintero, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Santiago Lencina, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Kendry Páez, Matías Viña y Giuliano Galoppo.