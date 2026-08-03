Un equipo histórico del fútbol alemán debutó con los colores de Argentina

Un equipo de fútbol en Alemania debutó con los mismos colores de Argentina.

En plenos días de odio a la Selección Argentina, uno de los equipos más históricos del fútbol alemán debutó este sábado con los colores de la albiceleste. El TSV 1860 Munich, que hace sesenta años fue campeón de la Bundesliga, debutó con su nueva camiseta en el empate 2-2 en campo de FC Schweinfurt, por la primera fecha de la Regionalliga, cuarta división del fútbol alemán.

La presentación el viernes de la nueva camiseta cobró revuelo, porque ya no tiene bordes negros y tampoco el escudo histórico en el pecho, que quedó casi limpio con sus franjas azul claro (casi celeste) y blanco, pero no por amor a la selección nacional, sino tras un conflicto con el último dueño del club, que ahora está en poder de sus hinchas.

El azul claro y el blanco son colores tradicionales de la bandera de Baviera, y símbolo también de trabajadores del barrio obrero y humilde de Giesing, en oposición al rojo elegido por el poderoso y aristocrático Bayern Munich, rival clásico en tiempos más gloriosos.

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“Los gauchos de Giesing”, llamó el diario Abendzeitung al equipo, referencia a los colores argentinos y en tiempos de críticas a la selección tras el último Mundial, en parte con una mirada claramente sesgada sobre supuestos favoritismos, pero parte también a las polémicas que rodearon a la final ganada por España. Ni siquiera merece debate la tontera de selección acusada de representar “al país más racista del mundo”, lanzada desde naciones donde el racismo fue institución legal.

Un equipo de fútbol en Alemania debutó con los mismos colores de Argentina.

Además de los colores de Argentina, el detalle de peso de la nueva camiseta es la leyenda trasera “Football for the People” (El fútbol es de la gente), gracias a un fondo de 340 mil euros recaudado por los propios hinchas de la Westkurve, revancha contra el ex inversor jordano Hasan Ismaik. “Libertad para el 1860”, se lee también en la nueva camiseta, cuya parte trasera es enteramente blanca y cuyo precio oficial es de 95 dólares.

La modalidad europea de Clubes-SA tiene un freno histórico en Alemania, cuyos reglamentos establecen que ningún inversor podrá tener la mayoría accionaria, la famosa regla del “50 + 1” que garantiza que la entidad siga en manos de los socios. También el fútbol argentino, de otro modo, establece que sus clubes no pueden ser Sociedades Anónimas, una norma defendida en sede judicial y que causó choques de peso con el gobierno de Javier Milei.

Lamentaron los hinchas del 1860 Munich la imposibilidad de mantener al histórico león en el pecho de la camiseta, por un conflicto de marcas que también forma parte del cambio de propiedad del club, tras su descenso reciente a la cuarta división del fútbol alemán.

Diego Maradona fue recordado en las crónicas de la nueva camiseta: primero porque en marzo de 2010, como DT de Argentina y antes de un amistoso contra Alemania, la selección se entrenó en el campo del 1860 Munich y el 10 salió a dirigir con un habano gigante. Y luego porque el 26 de mayo de 2000 Diego vistió la camiseta de Bayern Munich en el partido despedida de su amigo Lothar Matthaeus.

El 1860 Munich, que tuvo en sus filas a Thomas Hassler (campeón mundial en 1990) y al croata Davor Suker, y que esta temporada fichó al hijo del músico Phil Collins, ocupa el puesto 22 en la tabla histórica de la Bundesliga.

Jugó por última vez en Primera en 2003-04 y fue campeón en 1965-66, delante de Borussia Dortmund y Bayern Munich. Su última gran campaña fue en 1999-2000, cuando terminó cuarto, logró boleto histórico a copas europeas y ganó los dos clásicos a Bayern Munich, fiesta incluída en el Grunwalder Stadion, para quince mil personas. Allí donde ahora jugarán con la camiseta argentina.