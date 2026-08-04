Turismo Carretera: los 5 clasificados a la Copa de Oro tras el Desafío de las Estrellas de San Juan

El TC definirá los clasificados a la Copa de Oro en Paraná.

Este fin de semana se disputó la novena fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Internacional San Juan Villicum, donde Tobías Martínez se hizo con la victoria a tan solo una carrera del cierre de la fase regular. De ahí que las matemáticas hayan jugado un factor importante este domingo en el trazado sanjuanino, donde se definieron cinco de los clasificados a la Copa de Oro de la que saldrá el campeón del 2026.

Uno de los primeros en asegurarse el paso a la siguiente fase fue Jonatan Castellano, el actual líder del campeonato, que logró mantenerse en el primer lugar de la tabla a pesar del abandono y ya no tiene chances de quedar afuera de los 12 mejores. Detrás del oriundo de Lobería quedó Agustín Canapino, otro de los clasificados a la Copa de Oro y, por ahora, el principal candidato a ganar el certamen.

Y es que a diferencia de Castellano, el campeón defensor sí cuenta con una victoria en una final del TC, de manera que cumple con uno de los requisitos que debe tener un piloto para consagrarse en el certamen. En la misma situación que Canapino, pero con algunos puntos menos, está Otto Fritzler, que marcha tercero y también logró asegurarse el pase al minitorneo que se llevará a cabo en las cinco fechas finales.

Por la vía de la tabla general, el último con el cupo garantizado es José Manuel Urcera, quien no bajará del Top-10 con sus 218 puntos, de manera que está listo para competir por el campeonato. Ahora bien, todavía queda un nombre en la lista, ya que Juan Pablo Gianini también logró la clasificación, aunque no por estar entre los 12 mejores de la tabla, sino por haber ganado el Torneo de Carreras Especiales.

La carrera del domingo fue el Desafío de las Estrellas, la segunda y última fecha especial del calendario, en la que el piloto de Salto terminó en el segundo lugar. El hecho de que Gianini había quedado séptimo en la Carrera de los Millones que se disputó en Rafaela el pasado 21 de junio hizo que se quede en lo más alto de la tabla especial, lo que prácticamente le dio la clasificación a la Copa de Oro, cuyos últimos siete integrantes se definirán en Paraná el 23 de agosto.

Así quedó la Copa de Oro en 2025.

Posiciones del TC tras San Juan