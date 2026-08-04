Spotify prevé ganancias bajo las estimaciones ante la ralentización del crecimiento de usuarios

El logo de Spotify en la fachada de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York. EEUU

Spotify pronosticó el ​martes una ganancia para el tercer trimestre por debajo de las estimaciones de Wall Street, después de que el gigante del "streaming" ‌informara de una ralentización ‌del crecimiento de usuarios en los principales mercados de Europa y Norteamérica, lo que provocó una caída de casi el 4% en el valor de sus acciones durante la sesión previa a la apertura del mercado.

La empresa ha lanzado funciones de inteligencia artificial como "Podcasts Personales" y nuevas ofertas como "Reservado" para atraer a más usuarios y hacer ​frente a competidores como ⁠YouTube y Netflix, así como de empresas emergentes de música basadas ‌en IA como Udio y Suno.

Por otra parte, el ⁠martes Spotify anunció un nuevo acuerdo ⁠con la empresa de licencias de música digital Merlin para la próxima herramienta de pago de la empresa sueca destinada a versiones y remezclas ⁠creadas por fans. Esto permitirá participar a los artistas de ​los sellos discográficos incluidos en el acuerdo ‌de Merlin con Spotify.

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La empresa afirmó ‌que espera una ganancia operativa de 670 millones de euros (770,97 millones ⁠de dólares) en el tercer trimestre, por debajo de las estimaciones medias de los analistas, que se sitúan en 677,8 millones de euros, según datos recopilados por Visible Alpha.

En el segundo trimestre, su ​ganancia operativa ‌se situó en 655 millones de euros, superando las estimaciones de 639,2 millones de euros, impulsado por un fuerte crecimiento de los ingresos y una reducción de las cotizaciones sociales.

Dichos impuestos, denominados "cargas sociales", están vinculados al valor de la cotización ⁠bursátil de la empresa. Las acciones de la empresa han caído alrededor de un 16% en lo que va de año.

Los ingresos trimestrales de la empresa aumentaron un 14%, hasta los 4.780 millones de euros, ligeramente por debajo de las estimaciones recopiladas por LSEG, que se situaban en 4.800 millones de euros. La previsión de ingresos de 5.000 millones de ‌euros para el tercer trimestre se situó ligeramente por encima de las estimaciones de 4.930 millones de euros.

Su previsión de usuarios activos mensuales, de 788 millones, se situó por debajo de las estimaciones de Visible Alpha, que apuntaban a 793,6 millones, mientras que su previsión de un ‌aumento de 5 millones en el número de suscriptores premium, hasta alcanzar los 305 millones, se ajustó en gran medida a las estimaciones.

Aunque el número ‌total de usuarios activos ⁠mensuales y de suscriptores premium creció, el porcentaje de contribución de Norteamérica y Europa al total de usuarios ​activos mensuales disminuyó. La cuota de Europa en el número de suscriptores premium también ha seguido descendiendo.

(1 dólar = 0,8690 euros)

Con información de Reuters