La UE debe reforzar las fronteras, dice Von der Leyen en una carta al presidente español

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la Guardia Civil española patrullan y realizan registros cerca de una barrera flotante frente a la frontera con Marruecos, tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en

Hay que hacer más para reforzar las fronteras ‌de la ‌Unión Europea en los puntos críticos, comunicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Gobierno español, Pedro ​Sánchez, en ⁠una carta a la ‌que ha tenido acceso ⁠Reuters.

En la carta, ⁠fechada el 3 de agosto, también reiteró el apoyo de la ⁠UE para ayudar a ​España a hacer ‌frente a la ‌inmigración ilegal, al tiempo que ⁠señalaba que era necesario hacer más.

La carta se conoce tras la enorme oleada ​de ‌migrantes de la semana pasada, que cruzaron en masa la frontera marroquí para entrar en el ⁠enclave español de Ceuta, en el norte de África. Al menos 67 personas perdieron la vida como consecuencia de ello.

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"En colaboración con España, especialmente en todo ‌lo relacionado con Ceuta y Melilla, podríamos reforzar los sistemas de alerta temprana para la gestión de fronteras y ‌mejorar nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos", escribió Von der Leyen ‌en la ⁠carta.

Con información de Reuters