La UE debe reforzar las fronteras, dice Von der Leyen en una carta al presidente español

Hay que hacer más para reforzar las fronteras de la Unión Europea en los puntos críticos, comunicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una carta a la que ha tenido acceso Reuters.
En la carta, fechada el 3 de agosto, también reiteró el apoyo de la UE para ayudar a España a hacer frente a la inmigración ilegal, al tiempo que señalaba que era necesario hacer más.
La carta se conoce tras la enorme oleada de migrantes de la semana pasada, que cruzaron en masa la frontera marroquí para entrar en el enclave español de Ceuta, en el norte de África. Al menos 67 personas perdieron la vida como consecuencia de ello.
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"En colaboración con España, especialmente en todo lo relacionado con Ceuta y Melilla, podríamos reforzar los sistemas de alerta temprana para la gestión de fronteras y mejorar nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos", escribió Von der Leyen en la carta.
Con información de Reuters