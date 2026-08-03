Ceuta se encuentra desbordada tras la entrada masiva de migrantes

Migrantes esperan a las afueras del centro provisional de migrantes de Ceuta (CETI), que actualmente se encuentra a plena capacidad, tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España

Cientos de migrantes acamparon el lunes en una playa de Ceuta, el enclave español en el norte de África, mientras las autoridades locales se esforzaban por hacer frente a los miles de personas que aún se ‌encontraban en el pequeño territorio tras la avalancha ‌masiva que se produjo en la frontera la semana pasada.

España calcula que unos 69.500 migrantes han regresado a Marruecos en los últimos cuatro días, lo que supera las estimaciones iniciales de las 50.000 llegadas a Ceuta del jueves. El balance oficial de víctimas mortales en el lado español de la frontera asciende a 72, mientras que en el lado marroquí se han registrado 11 fallecidos.

Muchos afirmaron que se marcharon porque el cierre de los comercios los había dejado sin comida, se encontraron con la hostilidad de la población local y no pudieron continuar su viaje hacia la península ibérica.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ceuta y el otro enclave español en el ​norte de África, Melilla, se encuentran ⁠en la costa mediterránea de Marruecos y se enfrentan periódicamente a intentos de cruce por parte de migrantes que buscan ‌llegar a Europa.

Un vídeo de Reuters mostraba a decenas de migrantes, la mayoría procedentes del África subsahariana, ⁠tumbados en la arena de la playa de El Trampolín. Muchos se ⁠habían envuelto en toallas para protegerse del viento, mientras vehículos del ejército y de la policía patrullaban la carretera a sus espaldas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró a la cadena Telecinco que entre 3.000 y 5.000 migrantes permanecían en el ⁠enclave, y añadió que sus dos centros de acogida de migrantes —uno para adultos y otro para menores— están "colapsados".

El responsable ​local Alberto Gaitán señaló que la ciudad estaba atendiendo a 862 menores migrantes, que ‌gozan de protecciones legales especiales frente a la expulsión.

REPERCUSIONES DIPLOMÁTICAS

La crisis ‌ha avivado la retórica antiinmigración en toda Europa y ha desencadenado tensiones diplomáticas dentro de la Unión Europea en ⁠torno a la política fronteriza, y España ha acusado a algunos socios de dar una respuesta poco constructiva y polarizadora.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo el lunes que España había apoyado anteriormente a otros países de la UE durante crisis migratorias y que ahora esperaba un respaldo recíproco.

El bloque ha convocado para el martes una videoconferencia de emergencia de los ​ministros del Interior para ‌debatir la crisis.

Albares criticó duramente al Gobierno italiano, acusándolo de contribuir a ampliar la desinformación.

El ministro español afirmó que Marruecos había ofrecido inmediatamente apoyo policial y no había impuesto condiciones a su cooperación, lo que permitió el rápido retorno de la mayoría de quienes cruzaron la frontera.

Sin embargo, Vivas se mostró crítico con Rabat, afirmando que en Ceuta prevalecía la percepción de que Marruecos había permitido —si no orquestado— la crisis.

"Marruecos nos ha demostrado ⁠que no es fiable. Entonces, no hay más remedio que poner los medios que sean necesarios para que no vuelva a hacer esto", dijo Vivas al periódico El País.

El Ministerio del Interior marroquí achacó el domingo este aumento a la desinformación en las redes sociales, a las redes de tráfico de personas y a una interpretación errónea de una sentencia judicial española que prohíbe las devoluciones inmediatas de los migrantes interceptados en el mar. Esta postura coincidía con la opinión oficial de Madrid.

LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA BAJO ESCRUTINIO

Según informaciones de El País y la Cadena SER, que citan a fuentes oficiales familiarizadas con el asunto, los servicios de inteligencia españoles han llegado a ‌la conclusión de que Marruecos no planeó el cruce masivo, pero permitió que se produjera.

Los controles fronterizos marroquíes se fueron relajando progresivamente durante el mes de julio y, al parecer, se suprimieron cuando las multitudes se dirigieron en masa hacia el paso fronterizo del Tarajal durante la festividad del Día del Trono de Marruecos, indican las informaciones.

El Ministerio del Interior de Marruecos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su comunicado del domingo, dijo que Marruecos está "comprometido con el refuerzo de la cooperación y la coordinación internacionales ‌en la lucha contra la migración irregular y la trata de personas".

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, declaró el sábado a los periodistas que el CNI, el servicio de inteligencia exterior dependiente del Ministerio de Defensa, no le había advertido de una oleada inminente. El ‌País afirmó el lunes que ⁠esto había provocado tensiones entre ambos ministerios.

Un portavoz del Ministerio del Interior restó importancia a las tensiones de las que se ha informado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se negó a precisar si el ​CNI disponía de información previa sobre el cruce masivo, añadiendo que su labor es secreta y elogiando el trabajo "excepcional" del personal de los servicios de seguridad españoles.

Con información de Reuters