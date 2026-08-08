Distrito de Columbia Británica declara estado de emergencia y emite órdenes de evacuación por incendios

El distrito de Summerland, en Columbia Británica, declaró estado de emergencia a primera hora del sábado mientras un incendio forestal de rápida propagación arrasaba el oeste de Canadá, lo que obligó a miles de residentes a evacuar sus hogares.
El incendio forestal de Bald Range ardía sin control y había alcanzado unas 5.000 hectáreas a primera hora del sábado, tras haber provocado órdenes de evacuación en otros distritos regionales esta semana.
El incendio se originó a unos 15 kilómetros al oeste de Summerland, según el Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica.
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El distrito de Summerland, situado a unos 45 kilómetros de Kelowna, informó de que el sábado se quedó sin suministro eléctrico debido a las consecuencias del incendio forestal y emitió un aviso para que los residentes hirvieran el agua, al indicar que había entrado agua sin tratar en la red después de que la planta de tratamiento de agua quedara fuera de servicio debido a la amenaza del incendio.
Summerland tiene una población de unos 12.000 habitantes, según el censo de 2021.
Varias regiones de Canadá, entre ellas Ontario y Quebec, han luchado este año contra los incendios, ya que el clima cálido y seco ha avivado los incendios forestales en zonas de bosque denso. Canadá ha recibido ayuda de México, Australia, Francia y Nueva Zelanda para combatir estos incendios.
En Columbia Británica, donde las condiciones de calor y sequía aumentan el riesgo de nuevos incendios y los rayos podrían reavivar focos latentes, hay unos 1.500 efectivos de extinción desplegados por toda la provincia. La provincia también ha emitido 39 órdenes de evacuación y 49 alertas.
El primer ministro David Eby afirmó a principios de esta semana que la provincia cuenta con recursos suficientes y que está preparada con refuerzos de bomberos y aeronaves nacionales e internacionales.
Los incendios han arrasado 3,9 millones de hectáreas en Canadá este año, según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales.
Con información de Reuters