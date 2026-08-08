Distrito de Columbia Británica declara estado de emergencia y emite órdenes de evacuación por incendios

El humo se eleva desde el incendio forestal de Bald Range, al noroeste de Summerland.

​El distrito de Summerland, en Columbia Británica, declaró estado de emergencia a primera hora del sábado ‌mientras un incendio ‌forestal de rápida propagación arrasaba el oeste de Canadá, lo que obligó a miles de residentes a evacuar sus hogares.

El incendio forestal de Bald Range ardía sin control y había alcanzado unas 5.000 hectáreas a primera hora del sábado, tras haber provocado ​órdenes de evacuación ⁠en otros distritos regionales esta semana.

El incendio se ‌originó a unos 15 kilómetros al oeste ⁠de Summerland, según el Servicio ⁠de Incendios Forestales de Columbia Británica.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El distrito de Summerland, situado a unos 45 kilómetros de Kelowna, informó ⁠de que el sábado se quedó sin suministro ​eléctrico debido a las consecuencias del ‌incendio forestal y emitió un ‌aviso para que los residentes hirvieran el agua, ⁠al indicar que había entrado agua sin tratar en la red después de que la planta de tratamiento de agua quedara fuera de servicio ​debido a ‌la amenaza del incendio.

Summerland tiene una población de unos 12.000 habitantes, según el censo de 2021.

Varias regiones de Canadá, entre ellas Ontario y Quebec, han luchado este año contra ⁠los incendios, ya que el clima cálido y seco ha avivado los incendios forestales en zonas de bosque denso. Canadá ha recibido ayuda de México, Australia, Francia y Nueva Zelanda para combatir estos incendios.

En Columbia Británica, donde las condiciones de calor y sequía aumentan el ‌riesgo de nuevos incendios y los rayos podrían reavivar focos latentes, hay unos 1.500 efectivos de extinción desplegados por toda la provincia. La provincia también ha emitido 39 órdenes de evacuación y 49 alertas.

El primer ministro ‌David Eby afirmó a principios de esta semana que la provincia cuenta con recursos suficientes y que está preparada ‌con refuerzos ⁠de bomberos y aeronaves nacionales e internacionales.

Los incendios han arrasado 3,9 millones de hectáreas ​en Canadá este año, según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales.

Con información de Reuters