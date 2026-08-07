La sorpresiva frase de Marcelo Bonelli después de la "derrota" de Milei: "No se vende"

El periodista Marcelo Bonelli aseguró que el gobierno de Javier Milei sufrió una derrota política pese a conseguir la media sanción en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Durante su programa en Radio Mitre, Marcelo Bonelli analizó el tratamiento del proyecto en el Senado y consideró que el resultado dejó un saldo negativo para el oficialismo. "Para mí fue una derrota política. Porque vos presentás un proyecto entero y tenés que cortar la mitad...", afirmó, en referencia a la decisión del Gobierno de eliminar los capítulos vinculados con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego para garantizar la aprobación de la iniciativa.

La instalación del "relato"

El periodista también sostuvo que, a diferencia de otros debates legislativos, esta vez el Gobierno no logró imponer su interpretación pública sobre el proyecto. "Por otro lado, el Gobierno, cosa que llama la atención porque habitualmente no ocurre, perdió el relato", señaló.

Como ejemplo, recordó la discusión de la reforma laboral aprobada en diciembre. Según explicó, en aquella oportunidad el oficialismo logró instalar la idea de que la norma impulsaría la creación de empleo, independientemente de las críticas recibidas. "Instaló ese debate y aceitó la discusión. ¿Cómo te vas a oponer a una ley que crea puestos de trabajo?", recordó.

La sorpresiva frase de Marcelo Bonelli después de la "derrota" de Milei.

En cambio, afirmó que en esta oportunidad fue la oposición la que consiguió marcar la agenda con una consigna que terminó dominando el debate público. "Acá el relato lo instaló la oposición diciendo 'vos querés vender el país'. ¿Cómo era el eslogan? 'La Patria no se vende'", concluyó.