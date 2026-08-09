“Somos un rubro en peligro de extinción": la advertencia de los kioscos en medio de la crisis de Milei

El deterioro del consumo y la pérdida de poder adquisitivo golpean cada vez con más fuerza a uno de los sectores comerciales más tradicionales de la Argentina. Según datos de la Unión de Kiosqueros de la Argentina, desde la asunción de Javier Milei en 2023 cerraron alrededor de 41.000 kioscos en todo el país y el sector atraviesa una de sus crisis más profundas.

La situación fue expuesta por Ernesto Acuña, vicepresidente de la entidad, quien cuestionó la caída de las ventas y el avance de nuevos competidores que comercializan productos tradicionalmente asociados a los kioscos ante la falta de legislación.

“Nuestro rubro viene golpeado, van quedando cada vez menos kioscos por la baja del consumo, el surgimiento de las cadenas de kioscos con los que no se puede competir y la venta de nuestros productos por otro canal”, explicó durante una entrevista en El Termómetro.

Según el dirigente, la competencia ya no proviene únicamente de otros kioscos. Farmacias que incorporan golosinas, supermercados chinos que venden cigarrillos y comercios de distintos rubros que ofrecen bebidas y otros productos habituales de los kioscos fueron modificando el escenario.

“El consumidor de cigarrillos los últimos años viene y solo compra cigarrillos, alguno te compra una pastilla o chicle, pero vienen por eso y se van”, señaló ejemplificando las consecuencias de la crisis económica. Para el referente del sector, el principal problema no está solamente en el aumento de los precios, sino en el deterioro de los ingresos de los consumidores: “Más que el aumento de las cosas, el problema está en la pérdida de poder adquisitivo de la gente”.

El panorama contrasta con el que conoció Acuña cuando comenzó en la actividad. “Tengo kiosco hace 28 años, me hice en el peor momento, pero había mejor poder adquisitivo, te sobraba para ir al kiosco y gastar. Hoy estamos más ajustados que nunca”, relató.

El fin de los kioscos por la crisis

La reducción del número de comercios es uno de los datos que más preocupa al sector. Acuña aseguró que actualmente quedan menos de 60.000 kioscos en el país, frente a los aproximadamente 200.000 que, según afirmó, llegaron a existir años atrás. “Somos un rubro en peligro de extinción”, sentenció.

Desde la asunción de Javier Milei en 2023 cerraron alrededor de 41.000 kioscos en todo el país.

El dirigente también cuestionó el avance de las grandes cadenas, que cuentan con una estructura que les permite compensar los resultados entre distintos locales. “A nosotros para que nos sirva nos tiene que dejar para vivir, en la cadena no”, explicó.

Ante esta situación, la Unión de Kiosqueros presentó en la Ciudad de Buenos Aires dos proyectos destinados a proteger al sector. Uno propone establecer una distancia mínima de 150 metros entre kioscos, mientras que el otro busca limitar la comercialización de determinados productos, como las golosinas sueltas, a los comercios registrados específicamente en el rubro.

Mientras los proyectos esperan avanzar, los pequeños comerciantes enfrentan un escenario cada vez más complejo. “Hoy nadie se pone un kiosco”, afirmó Acuña, quien señaló que muchos de los comerciantes que cierran terminan recurriendo a las aplicaciones de reparto o al trabajo como conductores.