Por la baja de las ventas de autos, crecen los despidos en las concesionarias

La caída del consumo y el menor nivel de ventas de automóviles ya comenzaron a impactar de manera directa en el empleo del sector automotor. Desde el área advierten por despidos en concesionarios producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Las desvinculaciones se vienen produciendo de manera sostenida y desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) advierten que la situación se profundizó durante los últimos meses.

Eduardo Gómez, secretario gremial de SMATA, explicó en diálogo con el medio LU2 que las empresas comenzaron hace tiempo con reducciones graduales de sus planteles. "En las concesionarias vienen hace un tiempito con despidos a cuenta gotas, que es una, dos o tres personas por mes", señaló.

Según el dirigente, en algunos casos las compañías intentan evitar las desvinculaciones mediante acuerdos o retiros voluntarios. Sin embargo, la persistencia de la caída en las ventas llevó a algunas firmas a acelerar los recortes.

"Hay empresas que se resisten y tratan de sostener a sus trabajadores y trabajadoras, pero llega un momento que ya es insostenible", explicó. El dato que maneja el gremio da cuenta de la magnitud del problema. Durante julio, SMATA pudo confirmar entre 17 y 18 despidos de trabajadores de concesionarias.

Desde el gremio advierten también por la situación de las pequeñas empresas y Pymes.

Gómez aclaró que el número podría ser mayor debido a que no todas las desvinculaciones pasan por el sindicato y detalló que algunos trabajadores optan por alcanzar acuerdos directamente con las empresas y no recurren a SMATA para verificar la liquidación final, por lo que esas situaciones quedan fuera del registro sindical.

La caída del consumo golpea a las concesionarias y talleres pequeños

Desde las empresas, el argumento principal para justificar las desvinculaciones está relacionado con la disminución de las ventas y la pérdida de poder adquisitivo. Gómez señaló que el comportamiento de los consumidores cambió frente al contexto económico y que la compra de un automóvil o el ingreso a un plan de ahorro dejó de ser una prioridad para muchas familias.

"En este momento la gente está priorizando el gasto en comida", afirmó. En ese sentido, explicó que una cuota de un plan de ahorro ronda los $500.000 y que, al sumar el resto de los gastos, muchas familias terminan postergando la compra de un vehículo. El impacto, además, no se limita a los vendedores. La reducción de actividad alcanza a las áreas administrativas y a los talleres de las concesionarias, que también comienzan a sentir el menor movimiento.

El escenario es todavía más complejo para los talleres independientes que cuentan con pocos empleados. Según SMATA, estos establecimientos tienen menos margen para soportar una caída prolongada de la actividad y, en algunos casos, directamente están cerrando.

"Las pymes y los talleres privados, que tienen uno o dos trabajadores, son los que más nos preocupan", sostuvo Gómez. El dirigente explicó que muchos de esos empleados tienen una importante antigüedad y que el cierre de un taller no solo implica la pérdida de puestos de trabajo, sino también una fuerte carga económica para los propietarios, que deben afrontar las indemnizaciones correspondientes.