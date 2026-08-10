Argentinos Juniors venció por 2 a 1 a Racing Club en el Estadio Diego Armando Maradona en el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El 'Bicho' se impuso gracias a los goles de Tomás Molina en el comienzo del encuentro y de Hernán López Muñoz en el segundo tiempo, y con este resultado quedó como líder de la Zona B con puntaje perfecto. Por su parte, la 'Academia', que había empatado transitoriamente gracias al tanto de Ezequiel Cannavo, no logró reponerse de la caída ante Tigre en la última jornada y permanece fuera de los puestos de playoffs.

Además de la dura derrota en condición de visitante, el cuadro dirigido técnicamente por Juan Pablo Vojvoda sufrió dos bajas importantes pensando en los próximos partidos. A los 20 minutos de la primera mitad, Adrián 'Maravilla' Martínez vio la tarjeta roja por un codazo sobre Kevin Gutiérrez; ya en el complemento, Marcos Di Césare debió salir reemplazado por una dura lesión en su tobillo por la que le realizarán estudios en las próximas horas para determinar la gravedad.

Video: los goles del partido entre Argentinos Juniors y Racing

Racing quiere volver a ganar. Crédito: Prensa Racing.

Cómo llegan Argentinos y Racing

Argentinos Juniors intentará hacer valer la localía para continuar con su buen arranque en el Clausura. El conjunto de La Paternal ha vuelto a exhibir una de sus principales virtudes: un funcionamiento colectivo sólido, con una idea de juego clara y una estructura que le permite competir de igual a igual frente a cualquier rival. En su estadio suele convertirse en un adversario de enorme dificultad gracias a la intensidad con la que presiona y la circulación rápida del balón.

Racing, por su parte, afrontará una prueba de carácter fuera de Avellaneda. La Academia buscará imponer la jerarquía de un plantel que combina experiencia y juventud, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse cerca de los primeros lugares. El equipo sabe que visitar a Argentinos siempre representa un desafío importante por las características del rival y las dimensiones del campo de juego, factores que suelen favorecer un desarrollo de alta intensidad.

La Academia viene de perder con Tigre. Crédito: Prensa Racing.

Argentinos Juniors intentará asumir el protagonismo desde la posesión y la presión en campo rival, mientras que Racing buscará aprovechar la velocidad de sus transiciones y la capacidad de desequilibrio de sus atacantes. La eficacia en las áreas y la concentración en las pelotas detenidas pueden transformarse en factores decisivos en un partido que, en los papeles, aparece muy equilibrado.

El antecedente más reciente entre ambos favorece a Racing, que se impuso por 2-1 durante el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el contexto ahora es diferente y Argentinos confía en hacerse fuerte como local para tomarse revancha y seguir sumando en un campeonato que recién comienza.