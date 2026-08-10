Huracán vence a San Lorenzo con doblete de ecuatoriano Caicedo en clásico del fútbol argentino

Huracán ​venció el domingo 2-0 en su visita a San Lorenzo de Almagro con un doblete del ecuatoriano Jordy Caidedo en uno de los ‌clásicos más populares del fútbol argentino.

Con ‌la victoria en la cuarta jornada del torneo Apertura, Huracán volvió a vencer a su clásico rival de visitante después de 25 años, desde el triunfo por 1-0 logrado el 9 de diciembre de 2001.

"Estoy contento por este triunfo en un campo en el que hace mucho que no lo hacíamos, es lindo hacer historia. Se venía hablando en la semana, varios compañeros me decían ​que los últimos clásicos ⁠estuvieron cerca y se palpitaba que podría ser el día", dijo Caicedo a ‌la televisión local.

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En el partido disputado en el estadio Pedro ⁠Bidegain, Caicedo abrió el marcador sobre el final ⁠del primer tiempo al aprovechar un rebote del portero paraguayo Orlando Gill.

El segundo gol de Caicedo llegó a los 57 minutos con un remate cruzado que superó ⁠a Gill y desató la furia de los futbolistas locales por ​la celebración de cara a los aficionados.

Como consecuencia de ‌los incidentes, Gill recibió la tarjeta roja ‌a instancias del VAR tras un golpe con la cabeza al futbolista ⁠de Huracán Lucas Blondel.

Con este resultado, San Lorenzo quedó en el último lugar de la Zona B con tres puntos, producto de una derrota y tres empates en cuatro jornadas.

"Hace 15 días empezó el campeonato, se necesita tiempo de ​trabajo, por más ‌que venga Pelé. La derrota es dolorosa por lo que significa para nosotros, el clásico rival, en cualquier cancha, de local y de visitante. En tu casa es cien veces más doloroso", dijo en conferencia de prensa el director técnico de San Lorenzo, Néstor Gorosito.

Por su ⁠parte, Racing Club perdió por 2-1 en su visita a Argentinos Juniors en el estadio Diego Maradona y alcanzó su tercer partido sin ganar en la competencia.

Los goles de Argentinos Juniors los anotaron Tomás Molina y Hernán López Muñoz, mientras que para Racing convirtió Ezequiel Cannavo.

Racing Club quedó con un hombre menos a los 21 minutos por la expulsión de Adrián Martínez, quien recibió la tarjeta roja tras dar un ‌codazo a Kevin Gutiérrez.

"Terminamos sufriendo porque ellos tienen jugadores de mucha calidad, pero fuimos superiores la mayor parte del partido", dijo Gutiérrez tras la cuarta victoria de Argentinos.

En otros partidos del domingo, Gimnasia y Esgrima La Plata venció por 2-0 como local a Barracas Central, mientras que Defensa y Justicia derrotó por 2-1 en su ‌estadio a Newell's Old Boys.

El sábado, River Plate sufrió su cuarta derrota consecutiva y quedó último en la Zona A al caer por 1-0 ante Tigre, mientras que Boca ‌Juniors igualó 1-1 frente ⁠a Vélez Sarsfield.

En tanto, Platense venció 1-0 a Independiente de Avellaneda, Deportivo Riestra superó 2-0 a Estudiantes de La Plata y ​Sarmiento ganó 2-1 a Atlético Tucumán.

La jornada comenzó el viernes con el triunfo de Rosario Central por 2-1 sobre Aldosivi, mismo marcador con el que Independiente Rivadavia superó a Estudiantes de Río Cuarto.

Con información de Reuters