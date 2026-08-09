Boca presentó a Enner Valencia: cuándo debuta y hasta cuándo firmó el contrato

Boca Juniors presentó a Enner Valencia como refuerzo oficialmente en pleno mercado de pases, después de varios días de arduas negociaciones por parte del club presidido por Juan Román Riquelme. El histórico centrodelantero de la Selección de Ecuador, de 36 años, se sumará al plantel profesional en las próximas horas para ya ponerse a disposición del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

El contrato del atacante de 1.78 metro y 74 kilos se extiende hasta el 31 de diciembre del 2027, por lo que a partir de ahora luchará por un lugar como titular con Miguel Ángel Merentiel, Adam Bareiro (sigue lesionado), Ángel Romero y Milton Giménez, entre otros. Será tarea del máximo goleador de la "Tricolor" ponerse a punto físicamente para luchar por un puesto en la formación lo más rápido posible.

Si bien todavía es muy prematuro conocer cuándo podría ser el debut de Valencia en Boca, se estima que el mismo podría darse el sábado 15 de agosto desde las 21.15 frente al Platense de Martín Palermo como visitante. La fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino es la señalada, por el momento, para que el ecuatoriano pueda ocupar un sitio en el banco de suplentes de Arruabarrena. En dicho cotejo, el "Vasco" hará varias modificaciones en el once, ya que queda en el medio de la serie frente a Recoleta de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El comunicado de Boca para presentar a Enner Valencia

Boca presentó oficialmente a Enner Valencia como refuerzo: cuándo podría debutar.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027.

Valencia tiene 36 años, se desempeña como delantero y viene de disputar como titular la Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. La última temporada jugó en Pachuca de México y marcó 8 goles en 22 partidos.

A lo largo de su carrera Enner jugó en Emelec, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil, Tigres y Pachuca de México. En total conquistó 9 títulos en los clubes, marcó mas de 190 goles y brindó 70 asistencias.

En su Selección disputó tres Copas del Mundo y cinco Copas América, y es el máximo goleador histórico con 49 tantos.

¡Bienvenido a Boca, Enner!

Los números de Valencia en su carrera