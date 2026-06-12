Doctrina Poggi: en San Luis sancionaron a una docente por reclamar mejoras salariales en un acto del gobernador

Una docente de nivel inicial de Villa Mercedes fue sancionada luego de exhibir un cartel con la frase “Somos indigentes” frente al gobernador Claudio Poggi durante el desfile por el Día de los Jardines de Infantes. El reclamo fue silencioso, no interrumpió el acto y duró apenas unos instantes, pero derivó en un proceso disciplinario que la propia maestra considera una "represalia destinada a desalentar futuras protestas del sector docente".

Mabel Becerra, quien se encuentra próxima a jubilarse, recibió días después una notificación formal de sanción por parte de las autoridades educativas. Según relató en comunicación con medios locales, durante el acto únicamente levantó el cartel, permitió que el gobernador lo leyera y luego lo guardó. El Destape intentó comunicarse con el Gobierno provincial para ahondar en el motivo de la suspensión, pero al momento de publicar esta nota no hubo respuestas.

“El gobernador lo leyó y lo guardé. No le dirigí una palabra”, expresó la docente en declaraciones al medio San Luis 24. Además, aclaró que los niños que estaban bajo su responsabilidad quedaron al cuidado de una compañera durante el breve momento en que realizó la manifestación.

Mabel Becerra expuso la crítica situación salarial de los docentes en sus redes sociales.

La educadora ya presentó su descargo y aseguró que la medida disciplinaria busca generar un efecto intimidatorio sobre el conjunto de los trabajadores de la educación. “Esto tiene como objetivo disciplinar a los compañeros para que no se animen a levantar la voz”, afirmó.

El mensaje que mostró Becerra tiene origen en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes. A través de sus redes sociales, la maestra realizó una comparación entre sus recibos de sueldo y la evolución de la canasta básica familiar y concluyó que, desde el inicio de la gestión de Claudio Poggi, los ingresos del sector quedaron por debajo de la línea de pobreza.

De acuerdo con los datos que difundió, en junio de 2023 su salario rondaba los 260 mil pesos, mientras que la canasta básica se encontraba por debajo de los 230 mil. En septiembre de ese año, el sueldo alcanzaba casi 400 mil pesos, ubicándose todavía por encima de la línea de pobreza.

Sin embargo, el deterioro comenzó a evidenciarse desde 2024. En enero de ese año, según los registros presentados por Becerra, percibió cerca de 476 mil pesos, mientras que la canasta básica ya se aproximaba a los 600 mil pesos.

Los últimos datos recopilados por la docente corresponden a abril de 2026. Ese mes cobró 1.246.037 pesos, mientras que la canasta básica alcanzó los 1.469.768 pesos, lo que representó una diferencia de 218.695 pesos por debajo del umbral de pobreza.

San Luis tiene el peor salario real docente del país

San Luis registró la mayor caída del salario real docente del país entre 2023 y 2026, según un relevamiento elaborado por el economista Alejandro Morduchowicz. De acuerdo con el informe, los ingresos de los trabajadores de la educación perdieron un 51,5% de su poder adquisitivo durante ese período, ubicando a la provincia en el primer lugar del ranking nacional de deterioro salarial.

La magnitud de la caída se destaca incluso frente a otras jurisdicciones afectadas por la pérdida de ingresos. Salta, que aparece en el segundo puesto, acumuló una reducción del 34,4%, una diferencia de más de 17 puntos porcentuales respecto de San Luis.

El estudio señala que el año más crítico fue 2024. En ese período, los docentes puntanos sufrieron una pérdida del 47,5% de su salario real, el peor registro del país. Si bien la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) tuvo incidencia en el deterioro de los ingresos, el informe estima que ese factor explica entre el 6% y el 10% de la caída total.

El resto de la pérdida salarial, sostiene el relevamiento, estuvo asociado a las políticas salariales implementadas en la provincia, con incrementos que quedaron por debajo de la inflación y sin mecanismos que permitieran recuperar el poder adquisitivo perdido.

La situación continuó agravándose durante 2025 y los primeros meses de 2026. Según los datos relevados hasta marzo, San Luis acumuló una nueva caída real del 7,6%, ubicándose nuevamente entre las provincias con peores desempeños salariales del país. Mientras otros distritos comenzaron a mostrar señales de recomposición, la recuperación no llegó para los docentes puntanos.

El informe también advierte sobre la magnitud del atraso acumulado. Para que los salarios docentes recuperen el nivel de poder adquisitivo que tenían antes del ajuste, el Gobierno de Claudio Poggi debería otorgar una recomposición del 106,1%.