Con Poggi al mando, el salario real docente de San Luis cayó un 51,5% y es el peor del país

San Luis registró la mayor caída del salario real docente del país entre 2023 y 2026, según un relevamiento elaborado por el economista Alejandro Morduchowicz. De acuerdo con el informe, los ingresos de los trabajadores de la educación perdieron un 51,5% de su poder adquisitivo durante ese período, ubicando a la provincia en el primer lugar del ranking nacional de deterioro salarial.

La magnitud de la caída se destaca incluso frente a otras jurisdicciones afectadas por la pérdida de ingresos. Salta, que aparece en el segundo puesto, acumuló una reducción del 34,4%, una diferencia de más de 17 puntos porcentuales respecto de San Luis.

El estudio señala que el año más crítico fue 2024. En ese período, los docentes puntanos sufrieron una pérdida del 47,5% de su salario real, el peor registro del país. Si bien la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) tuvo incidencia en el deterioro de los ingresos, el informe estima que ese factor explica entre el 6% y el 10% de la caída total.

El resto de la pérdida salarial, sostiene el relevamiento, estuvo asociado a las políticas salariales implementadas en la provincia, con incrementos que quedaron por debajo de la inflación y sin mecanismos que permitieran recuperar el poder adquisitivo perdido.

La situación continuó agravándose durante 2025 y los primeros meses de 2026. Según los datos relevados hasta marzo, San Luis acumuló una nueva caída real del 7,6%, ubicándose nuevamente entre las provincias con peores desempeños salariales del país. Mientras otros distritos comenzaron a mostrar señales de recomposición, la recuperación no llegó para los docentes puntanos.

El informe también advierte sobre la magnitud del atraso acumulado. Para que los salarios docentes recuperen el nivel de poder adquisitivo que tenían antes del ajuste, el Gobierno de Claudio Poggi debería otorgar una recomposición del 106,1%.

Se trata del único caso del país donde el incremento necesario para volver al punto de partida supera el 100%. La cifra refleja la profundidad de la pérdida salarial acumulada y expone la compleja situación que atraviesa el sector docente en la provincia.

En contraste, Santiago del Estero se consolidó como una de las excepciones dentro del complejo panorama salarial que atraviesa el sistema educativo argentino, con un 8,4% de incremento en el salario real docente.

En ese contexto, Santiago del Estero compartió el grupo de excepciones junto a Santa Cruz, que registró una mejora del 13,6%. El resultado adquiere mayor relevancia si se considera que en diez provincias las caídas superaron el 20%, configurando uno de los períodos de mayor deterioro salarial para el sector docente en los últimos años.

Poggi niega la crisis con 30% de pobreza

Tras la publicación de los datos oficiales del INDEC, que ubicaron al aglomerado Gran San Luis con un índice de pobreza del 30,1% en el segundo semestre de 2025, el gobernador Claudio Poggi negó que la provincia atraviese una crisis económica y se mostró “optimista” respecto del rumbo del Gobierno nacional.

Consultado por medios locales, el mandatario descartó de manera categórica la existencia de una crisis en la provincia, aunque reconoció que no habían previsto “la caída brusca de la recaudación de los ingresos provinciales”, en un contexto económico adverso.

En este contexto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Luis denunciaron que los salarios del sector público se ubican por debajo de la línea de pobreza y continúan perdiendo frente a la inflación. “Los salarios de los y las estatales continúan deteriorándose mes a mes. En marzo la inflación fue del 3,4% y el valor interanual del 32,6%, mientras que el aumento salarial estatal fue solo del 28,5%. Como resultado, se profundiza la pérdida del poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento”, señalaron en un comunicado oficial.

Según los datos difundidos, el costo de la canasta básica para no caer en la pobreza supera los $1.400.000, mientras que la línea de indigencia se ubica en $658.011. En ese marco, ATE advirtió que la situación es aún más crítica dentro del sector estatal, particularmente en el ámbito municipal, donde gran parte de los trabajadores percibe ingresos más cercanos a la indigencia que a la canasta básica.