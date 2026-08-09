El funeral de Jorge Messi de desarolla en paz y con normalidad, aunque las autoridades locales extremaron las medidas de seguridad para evitar filtraciones durante la jornada más difícil en la vida de Lionel Messi. La intención es que la ceremonia sea absolutamente privada e íntima, por lo que determinaron entonces blindar el cementerio El Prado ubicado en Pérez, en las afueras de Rosario y a unos 25 minutos en auto del Monumento a la Bandera.

La Policía de Santa Fe emitió un comunicado en el que prohibió formalmente el uso de drones en las inmediaciones del cementerio El Prado durante el sepelio de Jorge Messi para garantizar la estricta intimidad y seguridad del entorno del capitán de la Selección Argentina.

La medida, firmada por el subcomisario al mando del operativo en el predio situado en Pérez sobre la ruta nacional 33, dispuso un vallado preventivo y el cierre de accesos al público desde el mediodía del sábado 8 de agosto del 2026, permitiendo únicamente el ingreso a vehículos previamente autorizados. La restricción aérea se implementó luego de detectarse la presencia de dispositivos utilizados por la prensa en la jornada previa, lo que llevó a reforzar la custodia privada y policial para impedir captaciones audiovisuales en el predio.

El dispositivo desplegado por las fuerzas de seguridad se encuadró en las resoluciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), órgano que, a pesar de flexibilizar la circulación de aeronaves no tripuladas de hasta 250 gramos, sostiene la prohibición de volar sobre concentraciones de personas o eventos de carácter privado que demanden resguardo especial.

De forma complementaria, según supo la Agencia Noticias Argentinas, agentes de la Policía de Rosario instalaron perímetros con conos y cintas de demarcación en los ingresos para organizar a los medios de comunicación y ordenar el movimiento de vehículos tras la llegada del capitán de la Selección argentina a la provincia.

Fuente: Agencia NA.

Dónde queda El Prado, el cementerio donde está Jorge Messi

La seguridad del lugar blindó el cementerio donde está Jorge Messi y bloqueó las señales externas.

El Parque de Descanso El Prado está ubicado sobre la Ruta 33, en la localidad de Pérez, a unos 25 minutos del Monumento a la Bandera de Rosario. El lugar se encuentra a unas diez cuadras del Centro rosarino, lo que facilita el acceso para familiares y allegados.

Según su sitio web, cuenta con una infraestructura destinada a acompañar a las familias en el momento de la despedida. Entre sus instalaciones se encuentran un complejo velatorio premium, sala de servicios, capilla ecuménica, cafetería, florería y morgue. Además, el predio cuenta con estacionamiento interno, vigilancia, vehículos ecológicos y maquinaria de parquización, como parte de una propuesta integral de servicios.