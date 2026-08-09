Ver Argentinos Juniors vs. Racing por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 ofrecerá uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Argentinos Juniors recibirá a Racing Club este domingo a las 20:15 en el estadio Diego Armando Maradona. El encuentro que enfrentará a dos equipos con aspiraciones de protagonismo y con la necesidad de sumar para mantenerse en los puestos de vanguardia de sus respectivas campañas.

El Bicho y la Academia llegan con objetivos similares: consolidar su identidad futbolística y confirmar en el campeonato local el buen nivel que vienen mostrando. Además del peso de sus planteles, el partido promete intensidad, ya que ambos equipos suelen apostar por propuestas ofensivas y de presión alta, características que anticipan un desarrollo dinámico y con situaciones de peligro.

Por dónde ver Argentinos frente a Racing

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Argentinos Juniors y Racing será transmitido por ESPN Premium.

Racing quiere volver a ganar. Crédito: Prensa Racing.

Cómo llegan Argentinos y Racing

Argentinos Juniors intentará hacer valer la localía para continuar con su buen arranque en el Clausura. El conjunto de La Paternal ha vuelto a exhibir una de sus principales virtudes: un funcionamiento colectivo sólido, con una idea de juego clara y una estructura que le permite competir de igual a igual frente a cualquier rival. En su estadio suele convertirse en un adversario de enorme dificultad gracias a la intensidad con la que presiona y la circulación rápida del balón.

Racing, por su parte, afrontará una prueba de carácter fuera de Avellaneda. La Academia buscará imponer la jerarquía de un plantel que combina experiencia y juventud, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse cerca de los primeros lugares. El equipo sabe que visitar a Argentinos siempre representa un desafío importante por las características del rival y las dimensiones del campo de juego, factores que suelen favorecer un desarrollo de alta intensidad.

La Academia viene de perder con Tigre. Crédito: Prensa Racing.

Argentinos Juniors intentará asumir el protagonismo desde la posesión y la presión en campo rival, mientras que Racing buscará aprovechar la velocidad de sus transiciones y la capacidad de desequilibrio de sus atacantes. La eficacia en las áreas y la concentración en las pelotas detenidas pueden transformarse en factores decisivos en un partido que, en los papeles, aparece muy equilibrado.

El antecedente más reciente entre ambos favorece a Racing, que se impuso por 2-1 durante el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el contexto ahora es diferente y Argentinos confía en hacerse fuerte como local para tomarse revancha y seguir sumando en un campeonato que recién comienza.