Irán dice acuerdo sobre Ormuz está cerca, pero aún no es suficiente para abrir la vía navegable

Irán afirmó el sábado que estaba a punto de lograrse un acuerdo con Omán sobre el control del estrecho de Ormuz, pero que no sería suficiente para desbloquear la vía navegable, mientras que los Emiratos Árabes Unidos señalaron que Irán ‌había atacado otro barco en esa zona.

El acuerdo entre ‌Irán y Omán sobre el estrecho se considera fundamental para alcanzar un acuerdo más amplio que ponga fin a la guerra que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y que llevó a Teherán a establecer un control absoluto sobre la principal ruta de exportación de energía.

Un funcionario estadounidense, que prefirió mantener el anonimato, había declarado el viernes que Washington preveía que pronto se alcanzara un acuerdo entre Irán y Omán, situados a ambos lados del estrecho, para que pudiera reanudarse el tráfico normal de petróleo.

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El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que Irán y Omán estaban "muy cerca" de alcanzar un acuerdo sobre una nueva ruta marítima a través ​del estrecho, pero que su reapertura dependía ⁠de otras condiciones, entre ellas una indemnización de Estados Unidos a Irán.

El secretario del máximo órgano de seguridad nacional de Irán, Mohammad ‌Baqer Zolqadr, enumeró otras exigencias, entre ellas el fin de las amenazas contra Irán, el cese de las agresiones ⁠contra Irán y sus aliados libaneses, palestinos, yemeníes e iraquíes, el levantamiento del bloqueo ⁠y las sanciones a Irán y la liberación de los activos iraníes.

OMÁN INFORMA DE NEGOCIACIONES POSITIVAS Y CONDENA ATAQUES

Omán condenó lo que describió como repetidos ataques contra buques mientras transitaban por el estrecho, sin señalar a ningún responsable, y afirmó que las negociaciones con Irán sobre las ⁠condiciones para la navegación por el estrecho de Ormuz eran "positivas y constructivas".

"Omán subraya la importancia de evitar cualquier acción que pueda ​afectar a estas negociaciones y a los avances logrados, de manera que se tengan en cuenta los ‌intereses de todas las partes", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Araqchi ‌señaló que el anterior sistema de separación del tráfico marítimo a través del estrecho ya no resultaba aceptable para Teherán y ⁠que Irán estaba negociando una ruta temporal con Omán mientras se resolvían las cuestiones técnicas y jurídicas relacionadas con una ruta permanente.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, considerado relativamente moderado, afirmó que creía que ahora era el mejor momento para alcanzar un acuerdo.

"Hay cohesión, fuerza y unidad en el país y, por lo que sé, se considera que Irán ha salido victorioso y poderoso de esta guerra", según le citaron las agencias ​de noticias iraníes.

Irán ha ‌respondido a los ataques estadounidenses atacando bases estadounidenses en los Estados del Golfo y en Jordania, así como atacando buques en el estrecho, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas.

Emiratos Árabes Unidos afirmaron el sábado que Irán había atacado con un misil un buque cisterna afiliado a su compañía petrolera estatal mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, sin que se registraran heridos, en la última escalada de ataques contra el tráfico ⁠marítimo en la zona.

El organismo británico de vigilancia del comercio marítimo UKMTO indicó que un buque se había incendiado tras ser alcanzado por un proyectil desconocido, pero que el fuego se había extinguido y no se había registrado ningún impacto medioambiental.

Las autoridades iraníes no hicieron comentarios de inmediato.

En las últimas semanas, la Administración Trump ha señalado en repetidas ocasiones que podría estar cerca un acuerdo para abrir el estrecho, aunque Irán ha negado que se estén llevando a cabo negociaciones. No estaba claro si la última oleada de negociaciones daría lugar a un acuerdo más duradero.

"Una vez que se anuncie el acuerdo para restablecer el tráfico marítimo comercial sin obstáculos, Estados Unidos levantará el bloqueo de los puertos iraníes", declaró el viernes a Reuters el funcionario estadounidense. ‌Las medidas de Estados Unidos estarían vinculadas al cumplimiento por parte de Irán de sus compromisos, añadió.

La Guardia Revolucionaria iraní, que ha atacado a los buques, también afirmó el sábado que la reapertura del estrecho de Ormuz dependía de que Washington aceptara las condiciones de Irán y no guardaba relación con las negociaciones entre Irán y Omán.

"En cuanto Estados Unidos acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz se reabrirá sin duda alguna", afirmó el portavoz de la Guardia, Hossein Mohebbi, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

ACUERDO OTORGARÍA CIERTO CONTROL A IRÁN

Un acuerdo propuesto entre Irán y Omán ‌para ayudar a poner fin a cinco meses de guerra entre Irán y Estados Unidos otorgaría a Teherán el control sobre los buques que entran en el Golfo a través del estrecho, según informaron el miércoles a Reuters una fuente iraní de alto rango y dos funcionarios regionales, lo que supondría una ‌de las mayores concesiones hasta la ⁠fecha a Irán.

Funcionarios estadounidenses han afirmado en repetidas ocasiones que nunca aceptarían que Irán controlara el acceso a la ruta comercial más importante del mundo para el suministro de energía. No estaba claro si habían intentado modificar los ​términos del acuerdo.

Irán ha aprovechado las hostilidades para justificar el cobro de un peaje a los petroleros. Esto, junto con los disparos contra los buques que intentan cruzar el estrecho sin su permiso, ha perturbado gravemente los envíos mundiales, provocando un aumento de los precios de la energía y alimentando la inflación.

(Reporte adicional de Menna Alaa El-Din desde El Cairo; redacción de Philippa Fletcher; edición de Toby Chopra. Editado en español por Natalia Ramos)