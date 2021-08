La incendiaria frase de Jorge Messi contra Barcelona: "Averigüen"

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, hizo una sorprendente y cruda revelación de la salida del crack del Barcelona para jugar en PSG. ¿Quién es el verdadero responsable?

Lionel Messi se fue de Barcelona. Lo que absolutamente nadie imaginaba, ni siquiera el propio futbolista, ocurrió. El argentino no pudo arreglar un nuevo contrato con el club que le abrió las puertas cuando tenía 13 años y finalmente llegó a un acuerdo con PSG, club en el que estampará la firma en las próximas horas. Sin embargo, y curiosamente antes de subirse al avión para partir a Francia, su padre Jorge Messi dio indicios reveladores sobre quién es el culpable de la escandalosa salida del crack.

Al arribar al aeropuerto para emprender viaje hacia París y arreglar el vínculo que unirá a su hijo con PSG, Jorge Messi confirmó que el traspaso se realizará y tuvo un gesto sumamente sorpresivo entre el público que estaba presente. De acuerdo a los reportes de medios europeos, y ante la mirada de los presentes, realizó un picante comentario al pasar cerca de los periodistas, quienes no dejaron de preguntarle cuál es la razón por la cual la estrella se fue del Barça.

Con una expresión sencilla, aunque muy determinante, Jorge Messi le respondió a los medios: "Averigüen en el club". De esa manera, reconoció que hubo serios inconvenientes con la dirigencia de Barcelona, que está presidida por Joan Laporta, con quien "La Pulga" tenía una muy buena relación antes del conflicto contractual. De todas maneras, y tras lo sucedido, el último saludo que tuvieron fue extremadamente frío.

Lionel Messi se va de Barcelona para jugar en PSG.

Luego, otro grupo de reporteros le preguntó al representante si "La Pulga" estaba triste con su partida del club catalán. "¿No lo han visto?", le respondió Jorge, de manera tajante. Minutos después, Leo y su familia fueron vistos saliendo en dirección al aeropuerto, donde emprenderá viaje a Francia para realizarse la revisión médica y firmar contrato con PSG.

La explicación de Messi y el por qué de su salida de Barcelona

En plena conferencia de prensa, Lionel Messi anunció su salida de Barcelona. Entre lágrimas, el mejor futbolista de la historia resaltó detalles acerca del arreglo que hizo con el club catalán que, finalmente, no pudo concretarse: “Después de las elecciones, me reuní con el presidente en una cena y no tenía dudas de que iba a seguir. Habíamos llegado a un acuerdo, pero después pasó lo que pasó y no se puede hacer nada. Nosotros teníamos decidido algo, que lamentablemente no pudimos concretar". Y advirtió: "El presidente explicó que hay una deuda muy grande y no se puede seguir endeudando. Fue imposible intentar resolverlo. Ahora tengo que pensar en mi carrera y buscar un nuevo club".

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, y Lionel Messi no terminaron bien.

"Había bajado un 50% mi ficha. Habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Fue lo que pasó. Hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdades. Así fue todo". Tratando de asimilar lo sucedido, comentó: "No lo esperábamos y fue un baldazo de agua fría, y ahora estamos asimilándolo más. Cuando me vaya de acá va a ser peor. Siento tristeza porque me tengo que ir de este club al que amo. Nunca mentí, siempre dije la verdad. El año pasado quería irme. Este año no. Es el momento más difícil de mi carrera", agregó Messi.

Hasta cuándo firma contrato Messi con PSG

Pese a que todavía no estampó la firma, en los principales portales de Europa afirman que Lionel Messi firmará contrato con PSG por dos años, con la opción de extenderlo un año más. Por otro lado, la presentación formal tendrá lugar este miércoles 11 de agosto. La presentación oficial sería este miércoles en el Parc des Princes.