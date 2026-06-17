Indignación por el comentario que hicieron en el programa de Feinmann sobre Lionel Messi.

La Selección Argentina debutó en el Mundial 2026 con una goleada por 3-0 ante Argelia, por la primera jornada de un Grupo J que también comparte con Austria y Jordania. Lionel Messi fue la gran figura de la noche, al haber sido el autor de los tres goles e igualar así la marca de Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo.

A pesar de la pletórica actuación del 10, los oportunistas de siempre aprovecharon una polémica situación del encuentro que lo involucró, para bajarle el precio y adentrarse en las conspiraciones que parecían haber quedado atrás luego de Qatar. Y es que la Pulga le entró de atrás a Aïssa Mandi, poniéndole los tapones en el tobillo, acción por la cual muchos pidieron expulsión. Szymon Marciniak, sin embargo, sancionó tiro libre en favor del combinado africano y no le enseñó tarjeta alguna al capitán.

La falta por la que muchos pidieron roja a Messi.

Eduardo Feinmann entrevistó en su programa de A24 a uno de los más famosos detractores del rosarino: Álvaro Morales, periodista mexicano (nacido en Guatemala) que ya había generado rechazo entre los argentinos en la última cita. Durante la nota, volvió a dar que hablar por su opinión no solo respecto a la falta, sino también a la autenticidad de la primera diana.

¿Qué dijo Álvaro Morales sobre Messi?

Respecto al 1-0 parcial, Morales opinó: "Él mismo (Luca Zidane, el arquero de Argelia) con la mano lo mete, deberían quitarle un gol ahí justamente a Messi. Y después debió haber sido expulsado, porque por menos de eso han expulsado a otros tantos, pero mientras Infantino aplaudía, Messi continuaba en el terreno de juego".

"¿Para usted Messi tendría que haber sido expulsado ayer?", consultó Feinmann. "Por supuesto que sí, es una entrada de un jugador que sabe y conoce perfectamente su tracción de estancada y como caminar, porque camina bastante en el terreno de juego. Claro que debió ser expulsado", chicaneó el norteamericano.

"Ayer Messi no caminó. Corrió, recuperó pelotas", le marcó Feinmann. "Contra Argelia, ¿no? Sí, por supuesto", se mofó Morales. "Contra Argelia, ¿y?", lo desafió. Sin embargo, cambió de tema cuando vio el 2-0 parcial, aquel que llegó luego de que Messi capturara un rebote que brindó el guardameta. "Que precioso regalo. Así hasta usted señor Feinmann, o la brujita Verón que usted tanto quiere, mete el gol de frente al arco", apuntó.