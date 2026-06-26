EEUU bloquea casi 400 páginas web que retransmitían ilegalmente el Mundial: Departamento de Justicia

Entrenamiento de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por Jasper ​Ward

WASHINGTON, 26 jun (Reuters) - Estados Unidos ha incautado cerca de 400 dominios ‌de Internet ‌que se estaban utilizando para retransmitir ilegalmente el Mundial, informaron el viernes las autoridades, que describieron esta medida como un intento de desarticular las redes internacionales que se ​benefician de ⁠la popularidad del torneo.

El Departamento ‌de Justicia señaló que los ⁠dominios se identificaron ⁠con la ayuda de la FIFA y otras entidades, entre ellas NBC Universal ⁠y Warner Brothers.

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Los dominios se ​utilizaban para ofrecer ilegalmente ‌a los usuarios ‌contenidos protegidos por derechos de autor ⁠en forma de retransmisiones en tiempo real de los partidos del Mundial a medida que se ​disputaban ‌y se emitían por primera vez, según el departamento.

"Estos servicios de retransmisión no solo infringen las leyes de derechos de ⁠autor, sino que también exponen a los espectadores a posibles amenazas, como ataques de malware y conexiones inseguras que pueden comprometer datos personales y financieros", dijo Eric Weindorf, agente especial ‌al mando de Investigaciones de Seguridad Nacional, citado en un comunicado.

Los servidores y dominios vinculados a la retransmisión no autorizada de los partidos del ‌torneo fueron objeto de medidas en Perú y Bulgaria, informó el Departamento ‌de Justicia, ⁠que añadió que se llevaron a cabo otras acciones ​en Croacia, Rumania, Polonia y Colombia.

Con información de Reuters