Ecuador va a dar batalla en el Mundial con humildad y prudencia: DT Beccacece

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, y sus jugadores celebran tras el partido contra Alemania

Ecuador ​seguirá dando batalla con humildad y prudencia en el Mundial, dijo el jueves el director ‌técnico Sebastián Beccacece, tras ‌el triunfo frente a Alemania que metió angustiosamente al "Tri" en los dieciseisavos de final del torneo.

Ecuador acabó con su sequía de goles y derrotó 2-1 a Alemania, con un gol de Gonzalo Plata cerca del final, lo que desató la ​euforia de los decenas ⁠de miles de hinchas tricolores presentes en el ‌estadio.

"Vamos a dar batalla como estamos ⁠haciendo", dijo Beccacece a periodistas. "Bueno ⁠sigamos avanzando, sigamos creyendo, pero con humildad , con prudencia".

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"Se mejoró lo del Mundial pasado porque la otra ⁠vez habíamos quedado fuera", agregó.

Ecuador cayó en ​el final en su debut 1-0 ‌ante Costa de Marfil y ‌luego empató 0-0 con Curazao, pero en su ⁠último partido mejoró su juego y venció a Alemania.

La victoria, además, cambió el ánimo de los hinchas, que tras el empate con Curazao ​habían pedido ‌la salida de Beccacece, así como un final de ciclo para varios de los integrantes del plantel ante lo que parecía una eliminación anticipada e inesperada.

"No quiero que ⁠les afecten a mis futbolistas que lo dan todo, que se esfuerzan, que se entregan", dijo Beccacece, al señalar que no le afectan las críticas por los resultados en los dos partidos anteriores porque, dijo, él no participa en los juegos.

"Solo falta que se ‌sientan culpables (los futbolistas) de hacer las cosas que hacen, que son extraordinarias", añadió. "En el fútbol hay que naturalizar que se gana y se pierde".

Beccacece invitó a la hinchada y a los medios de comunicación a tener ‌fe y confiar en el equipo.

"Nosotros no nos sentimos nunca en el infierno ni tampoco ahora nos sentimos ‌en el ⁠cielo", agregó. "Estamos en la tierra y en la tierra se viene a sentir, ​el tema es cómo queremos sentir, cómo queremos pensar, y ahí es el trabajo que estamos haciendo".

Con información de Reuters