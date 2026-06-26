Irak debería estar orgulloso de su selección pese a eliminación temprana, dice DT Arnold

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Senegal vs Irak

El seleccionador de Irak, Graham Arnold, afirmó ‌que el ‌país debería estar orgulloso de cómo jugó su equipo en el Mundial, tras quedar eliminado del torneo después de la ​derrota 5-0 ⁠ante Senegal el ‌viernes.

Arnold señaló que su ⁠equipo había ⁠rendido bien frente a jugadores de gran renombre de Francia, ⁠Noruega y Senegal, a ​los que normalmente ‌solo ven por ‌televisión.

"Todo el mundo en ⁠Irak debería estar orgulloso de que hayamos llegado hasta aquí y ​de ‌que hayamos rendido muy bien en dos de los tres partidos", añadió.

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La tarjeta roja ⁠recibida por Irak en el minuto 13 supuso el punto de inflexión en la derrota ante Senegal, señaló el seleccionador, quien destacó que ‌muchos de los 12 goles que encajaron en el torneo se debieron a errores individuales.

El entrenador también ‌señaló que las ligas de Oriente Medio aún tienen mucho ‌trabajo ⁠por delante para mejorar la formación de ​los jugadores.

Con información de Reuters