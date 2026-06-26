Es oficial: suspenden por cuatro días el funcionamiento del tren Sarmiento

Trenes Argentinos confirmó que la línea Sarmiento no prestará servicio entre las estaciones Once y Moreno desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de julio, ambos inclusive.

La interrupción coincidirá con el feriado por el Día de la Independencia, el día no laborable con fines turísticos del viernes 10 y el fin de semana, una ventana elegida para reducir el impacto sobre los pasajeros.

Según informó la empresa, la suspensión total permitirá ejecutar obras de infraestructura que requieren el corte completo de la circulación ferroviaria y no pueden realizarse con el servicio en funcionamiento. La actividad habitual se reanudará el lunes 13 de julio, una vez finalizados los trabajos previstos.

¿Qué trabajos se realizarán en el tren Sarmiento?

Las tareas abarcan distintos puntos del recorrido entre Once y Moreno e incluyen intervenciones sobre la infraestructura ferroviaria con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y de seguridad del servicio.

De acuerdo con la información oficial, la paralización durante cuatro jornadas consecutivas permitirá concentrar los trabajos sin interrupciones, acelerando su ejecución y evitando extender las afectaciones durante varias semanas.

Durante los cuatro días de obras no circularán formaciones entre Once y Moreno, por lo que quienes habitualmente utilizan la línea Sarmiento deberán optar por medios de transporte alternativos para sus desplazamientos.