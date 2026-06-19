Vuelve un tren expreso clave de Buenos Aires: sale solo $2600 y conecta Capital con el Conurbano

La línea Sarmiento volvió a incorporar un servicio diferencial expreso que conecta la terminal de Once con Moreno y ofrece una alternativa más rápida y confortable para los pasajeros que se trasladan diariamente entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano bonaerense. La iniciativa, impulsada por la empresa estatal Trenes Argentinos, comenzó a funcionar esta semana y utiliza formaciones de larga distancia similares a las que prestan servicio hacia Bragado. El objetivo es reducir los tiempos de viaje y mejorar la experiencia de los usuarios en uno de los corredores ferroviarios con mayor demanda del país.

A diferencia de los trenes regulares, el nuevo expreso realiza únicamente tres paradas: Once, Haedo y Moreno, lo que permite agilizar el recorrido y evitar gran parte de las detenciones intermedias que caracterizan al servicio habitual. Por el momento, la prestación funcionará los lunes, miércoles y viernes, con un servicio matutino hacia la Ciudad de Buenos Aires y otro vespertino de regreso hacia el oeste bonaerense.

Qué comodidades ofrece el nuevo tren diferencial

Uno de los principales atractivos del servicio del Tren Expreso Sarmiento es que incorpora prestaciones que habitualmente no están disponibles en las formaciones urbanas. Entre las características destacadas se encuentran asientos reclinables, aire acondicionado, sanitarios a bordo y servicio de kiosco, lo que brinda una mayor comodidad para viajes de media distancia. Estas formaciones son las mismas que se utilizan en algunos servicios ferroviarios de larga distancia, por lo que ofrecen un estándar superior al de los trenes metropolitanos tradicionales.

Gracias a la reducción de paradas, el recorrido se realiza en un tiempo menor respecto del servicio común, una ventaja especialmente valorada por quienes utilizan diariamente la línea Sarmiento para trabajar o estudiar. La empresa busca sumar una alternativa más rápida y cómoda para miles de pasajeros que viajan cada semana entre la Capital Federal y el corredor oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Horarios del servicio expreso Once-Moreno

El cronograma previsto del Tren Expreso Once-Moreno contempla un viaje de ida por la mañana y otro de regreso por la tarde en determinados días de la semana. Desde Moreno hacia Once, la salida es a las 6:29, con paso por Haedo a las 7:05 y llegada a Once a las 7:50. En el sentido inverso, el tren parte de Once a las 18:35, llega a Haedo a las 19:21 y finaliza su recorrido en Moreno a las 19:56.

Cuánto cuesta el pasaje y cómo comprarlo

El valor del boleto fue establecido en $2.600 por tramo. Los pasajes deben adquirirse de manera anticipada y no se comercializan a bordo de las formaciones. La compra puede realizarse a través de los canales oficiales de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas. Con este nuevo servicio diferencial, la empresa busca sumar una alternativa más rápida y cómoda para miles de pasajeros que viajan cada semana entre la Capital Federal y el corredor oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires, conectando puntos estratégicos con menos paradas y mejores prestaciones.