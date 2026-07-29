Santa Cruz alcanzó su mínimo histórico de empleo formal privado: 10 mil puestos de trabajo menos

El entramado productivo y laboral del sector privado en Santa Cruz atraviesa un escenario crítico. Un informe del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) reveló que Santa Cruz lidera las caídas con una pérdida del 17% de su empleo en los últimos 28 meses, alcanzando su mínimo histórico de apenas 50.600 puestos de trabajo formales.

El documento basado en datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) señaló que, desde la asunción del presidente Javier Milei y el gobernador Claudio Vidal, se destruyeron 10.400 puestos de trabajo en territorio santacruceño.

La distancia respecto de los momentos de mayor dinamismo productivo es notable: el techo histórico de empleo privado en la provincia se había alcanzado en febrero de 2023, con 61.900 trabajadores registrados. Desde aquel pico, la jurisdicción acumula un retroceso total del 18,3%.

Si bien la caída interanual (abril 2025 vs. abril 2026) fue del 4,5% (2.400 empleos menos), el informe destaca que "la gravedad reside en el deterioro acumulado en los últimos 28 meses, que supera proporcionalmente al de sus vecinas".

La crisis se evidencia en toda la región, ya que el total regional registra que se perdieron 30.500 puestos de trabajo en la Patagonia Sur desde diciembre de 2023, una caída del 15,3% en solo 28 meses.

Tierra del Fuego es la provincia más golpeada en términos interanuales (-11,1%), con una pérdida del 20,8% desde su máximo histórico. Por otro lado, Chubut perdió 14.100 puestos desde diciembre de 2023 (-14,0%).

El informe califica el primer cuatrimestre de 2026 como "el más crítico de toda la serie estadística", ya que las tres provincias alcanzaron sus mínimos históricos simultáneamente. Los sectores más afectados son la industria, el petróleo y el comercio. "La tendencia no muestra señales de detenerse", advierte el documento.

Santa Cruz sufre la crisis productiva y perdió 227 empresas en dos años: "Tendencia sostenida"

Según un informe de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la provincia que gobierna Claudio Vidal sufrió la pérdida neta de 227 empresas empleadoras. El relevamiento estimó que actualmente el ritmo de desaparición de unidades económicas promedia entre 1,5 y 2 cierres diarios.

Lejos de encontrar un equilibrio, la tendencia a la baja se aceleró de manera preocupante al inicio de 2026. Con la caída de 46 firmas solo en febrero, el territorio santacruceño se ubicó como la tercera jurisdicción con la peor variación mensual a nivel nacional. Desde la FESC alertaron que el escenario “no es un dato aislado ni una percepción", sino que "es una tendencia sostenida que se viene acelerando”.

Este derrumbe económico tiene su correlato directo en el plano municipal: en Río Gallegos se registró el cese de actividad de más de 150 comercios durante 2025, y en lo que va de este año la capital provincial mantiene un promedio constante de un local comercial cerrado por día. Esto evidencia el impacto directo de la crisis en el tejido urbano, en sintonía con la pérdida de más de 97.000 empresas en todo el país entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Sin embargo, los datos recopilados demuestran que la estadística oficial disponible es apenas la punta del iceberg de un fenómeno mucho mayor. Los registros formales capturan únicamente el comportamiento de las “empresas empleadoras” con personal en relación de dependencia, segmento que representa tan solo entre el 12% y el 13% del universo económico total de Santa Cruz.

El 87% restante de las unidades productivas provinciales está conformado por una masa de entre 25.000 y 28.000 trabajadores independientes, monotributistas y autónomos que quedan completamente fuera del radar de las mediciones oficiales de cierre.