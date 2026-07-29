Preocupación en C5N: uno de sus principales conductores coquetea con otro canal

C5N en alerta por la ida de su máxima figura.

Jorge Rial encendió las alarmas puertas adentro de C5N. El conductor de Argenzuela, el ciclo más visto de la señal que se emite de lunes a viernes de 16 a 18 horas, habló en una nota con Desayuno Americano sobre su vínculo con Intrusos y, aunque intentó despegarse del tema, sus propias palabras alimentaron las versiones sobre un posible acercamiento a otro canal.

La frase que encendió las alarmas

Consultado sobre un eventual regreso al periodismo de espectáculos, Rial fue tajante: "No creo. Estoy muy desactualizado con el espectáculo. No estoy muy enganchado con el espectáculo. No, no. Estoy más cerca del retiro que de hacer más cosas". Sin embargo, el solo hecho de referirse a Intrusos, el ciclo que supo liderar durante años en otra señal y que lo consagró como una de las figuras más importantes del género, reavivó las especulaciones sobre un posible formato de espectáculos a su cargo, algo que ya se había rumoreado en las últimas semanas.

Jorge Rial viene teniendo problemas en C5N.

Preocupación por el futuro de Argenzuela

La frase sobre el retiro no pasó inadvertida en C5N, donde Argenzuela es, hoy, el programa más visto de la grilla y cuenta con un panel consolidado que integran, entre otros, Mauro Federico, Diego Brancatelli y Paulo Kablan. La inquietud no es menor: según trascendió, en el canal ya atraviesan un clima de tensión con el conductor.

De hecho, días atrás Rial protagonizó un fuerte descargo público en el que denunció maltrato por parte de las autoridades de la emisora y llegó a hablar de una "renuncia televisada", tras recibir, según contó, una multa vinculada a un encuentro personal. Aunque no hubo comunicado oficial de C5N al respecto, el episodio dejó en offside a la producción del ciclo y reavivó las dudas sobre la continuidad del conductor en la pantalla.

La chicana a Moria Casán que sumó tensión

A la interna con el canal se le sumó otra polémica. En las últimas horas, Rial quedó envuelto en un cruce con Moria Casán luego de asegurar que, durante la etapa en que ella condujo Intrusos, los números no fueron los mejores y que la producción le pidió que regresara porque las marcas se estaban alejando del ciclo. Una declaración que, lejos de cerrar el debate sobre su futuro, terminó por confirmar que Jorge Rial sigue muy metido en la conversación del espectáculo, más allá de sus propias negaciones.

Un futuro incierto

Con este combo de señales, el guiño a Intrusos, la tensión interna en C5N y la nueva polémica con Moria, el interrogante sobre qué hará Jorge Rial de acá en adelante quedó completamente abierto. Mientras en el canal esperan definiciones sobre la continuidad de Argenzuela, los medios ya empezaron a rastrear cada palabra del conductor en busca de pistas sobre su próximo paso, ya sea el retiro definitivo o un regreso al terreno que mejor conoce.