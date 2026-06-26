Scaloni explicó que la decisión de que Messi arranque en el banco fue consensuada con el propio jugador.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó que Lionel Messi comenzará el partido del sábado a las 23.00 contra Jordania desde el banco de suplentes. Ante la consulta de Enrique Macaya Márquez, el DT respondió con simpatía: "La contesto porque es usted" y adelantó que el resto de la alineación no será revelada antes del encuentro del Mundial 2026.

Scaloni explicó que la decisión de que Messi arranque en el banco fue consensuada con el propio jugador. "La mejor decisión, para que puedan jugar sus compañeros y que pueda jugar un rato no les vienen mal a él y al resto del equipo. Ya veremos cuántos minutos", aseguró.

Al ser consultado sobre la posibilidad de jugar con Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos, el técnico fue cauteloso: "Si los demás diez corren, vamos a ver, puede ser. El equilibrio no se puede romper. Han jugado juntos con Bolivia. Hemos sacado conclusiones, no digo un no rotundo, sí que buscamos el equilibrio".

En relación a la situación física de los jugadores, Scaloni se mostró optimista. Comentó que Emiliano "Dibu" Martínez está bien tras una lesión en el dedo, y que Cuti Romero, a pesar de no haberse entrenado con el grupo, realiza trabajos intensos y su lesión es menos grave de lo esperado, lo que genera tranquilidad en el cuerpo técnico.

El entrenador también se refirió al estilo de juego del equipo y las posibles variantes tácticas. "Estamos viendo diferentes maneras de jugar, el que defiende, el que va de contra, el que se hace fuerte defensivamente. Lo que sí creo que es muy difícil para un equipo, por lo menos para el nuestro, cambiar radicalmente su manera de jugar", señaló, y agregó que en el Mundial los equipos potentes serán quienes definan los resultados.

El análisis de Jordania y las cábalas

Sobre el partido contra Jordania, Scaloni destacó que el rival es "una buena selección" que perdió sus dos partidos por jugadas puntuales, y que no hay lugar para confiarnos. "Intentaremos algún matiz, porque no son los mismos jugadores, con la intención de someter al rival con el balón y contrarrestar sus contras. Ese será el plan de partido. No hay que relajarse, esta camiseta implica dar el máximo", afirmó.

Consultado sobre las cábalas, el DT fue claro: "Entro con el pie derecho" y explicó que festeja a su manera, disfrutando por dentro los momentos claves. "Ante Bolivia, con Lautaro, crucé toda la cancha para saludarlo. Lo que hago en el momento lo siento así, pero sí que estoy contento".

Además, Scaloni reflexionó sobre la evolución del fútbol y la influencia de la historia en las tácticas actuales. "Me parece increíble que todavía se hable de Holanda del 74 y no haya sido campeón del mundo, me parece algo bueno. No sé si está todo inventado, hay muchas cosas a las que se les cambió el nombre", señaló, y recordó una frase de Burruchaga que le quedó marcada por la continuidad de ciertos conceptos en el deporte.

Por último, el entrenador expresó su deseo de que la gente se sienta representada con la propuesta del equipo: "A mí lo que me interesa es que la gente se haya sentido identificada con la propuesta del equipo, que se sienta representada. Con esto estaría bien". También confesó su aprecio por Estudiantes y no descartó la posibilidad de dirigirlo en el futuro, aunque con cierto escepticismo respecto a las promesas recibidas.