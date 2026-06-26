Otro dato sobresaliente del período fue la salida neta de inversiones extranjeras directa.

La compra de dólares en su formato billetes por parte de las personas humanas fue de 1804 millones de dólares durante mayo, un 20% menos que el mes anterior. Sin embargo, la compra total llegó a los 2667 millones. Así quedó registrado en el último informe del Balance Cambiario que publica de manera periódica el Banco Central. Otro dato sobresaliente del período fue la salida neta de inversiones extranjeras directa. No hay lluvia de inversiones, más bien todo lo contrario. Durante el quinto mes del año salieron del sistema inversiones por 798 millones de dólares.

La compra de dólares –un tipo de cambio sostenido por la autoridad monetaria – no para de crecer. Durante mayo, las personas humanas realizaron compras netas de moneda extranjera por 2667 millones de dólares, explicadas principalmente por la adquisición de billetes en moneda extranjera –en torno a los 1804 millones – y el giro de divisas sin fines específicos, por otros 408 millones de dólares. En total, fueron 1,4 millones de personas las que realizaron algún tipo de movimiento.

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“Cabe señalar que, de las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, se estima que unos 700 millones de dólares quedaron depositados en bancos locales y 300 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos 800 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos realizados con tarjetas de servicios”, puede leerse en el informe del BCRA.

En esta línea, la cuenta servicios registró un déficit de unos 802 millones de dólares en mayo. La estimación de la cuenta Viajes y Pasajes a través del mercado de cambios resultó en egresos netos por 582 millones, explicado por egresos brutos de unos 859 millones e ingresos brutos por 278 millones.

“Cabe señalar que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos”, agregó el documento de la autoridad monetaria.

En otro rubro donde se registró la salida de divisas fue en la inversión extranjera directa, una categoría que resulta un oxímoron para la administración Milei, a pesar de los anuncios rimbombantes del RIGI y su versión Súper. Según los datos del BCRA, durante mayo los egresos por “Inversión directa de no residentes” totalizaron los 798 millones de dólares.

Récord de exportaciones energéticas

En el balance cambiario de mayo, se registró un superávit de 1877 millones de dólares en la cuenta corriente cambiaria. Este resultado se explicó por los ingresos netos de las cuentas “Bienes” por 4322 millones, “máximo histórico sin considerar meses con programas específicos de incentivo”, según el BCRA. Este fue el segundo mes con un resultado positivo de manera consecutiva, luego del dato de abril (1333 millones).

Las exportaciones de soja siguen siendo la categoría que más tracciona en el ingreso de divisas con 2951 millones. El denominado “sector real que excluye las exportaciones de oleaginosas” tuvo un resultado positivo en 2103 millones de dólares, cuando para el mismo período del año pasado el saldo había sido un rojo de 110 millones.

Los sectores más superavitarios fueron Energía, categoría que incluye electricidad, petróleo y gas por 1625 millones de dólares seguido por Minería (864 millones), Alimentos, Bebidas y Tabaco (780 millones), Agricultura (296 millones) y los servicios informáticos aportaron 168 millones.

Los más deficitarios fueron “Industria Química, Caucho y Plástico” y “Maquinarias y Equipos” con compras netas por USD 484 millones y USD 463 millones, respectivamente.

En cuanto a los cobros por exportaciones, el rubro energía incrementó su performance en un 87% comparado con mayo de 2025; por su parte, el rubro minería registró un alza de 104% en el nivel de cobros de sus exportaciones; mientras que en la industria automotriz, la suba fue del 33%.

En el caso de los pagos por importaciones de bienes a través del mercado de cambios, totalizaron 4975 millones, un 19% menos en términos interanuales y un 8% por debajo a los de abril de 2026.