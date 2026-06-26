Francia le regaló algo especial al seleccionador ausente Deschamps, dice auxiliar Stephan

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega contra Francia

Los jugadores de la selección francesa querían hacer algo especial para mostrar su apoyo ‌al seleccionador Didier ‌Deschamps en el Mundial tras el fallecimiento de su madre, y eso es precisamente lo que hicieron el viernes con una contundente victoria de 4-1 sobre Noruega, dijo el segundo entrenador Guy Stephan.

"Obviamente, todos mis pensamientos están con Didier, le ​llamaré más tarde. ⁠Todos estamos contentos de que vuelva con ‌el equipo en breve, estará en el ⁠entrenamiento de mañana por la ⁠tarde", dijo Stephan a los periodistas.

Con Deschamps de vuelta a casa para el funeral de su madre, ⁠Francia se alzó con una cómoda victoria ​gracias a un hat-trick de ‌Ousmane Dembélé en la primera ‌parte y a un cabezazo de Désiré Doué ⁠en el tiempo de descuento.

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Ambos equipos ya se habían clasificado para los dieciseisavos de final, pero Francia estaba decidida a quedar primera de ​grupo para ‌evitar un calendario de viajes más ajetreado.

"Todos los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Dado que están muy unidos a Didier, querían hacer algo especial sobre el ⁠terreno de juego", afirmó Stephan.

Stephan, que fue contratado por Deschamps como su asistente en el Olympique de Marsella en 2009 y se fue con él a la selección francesa tres años después, reconoció que vio algunos aspectos preocupantes en el rendimiento de su ‌equipo frente a una selección suplente de Noruega.

"Lo que me gustó un poco menos, si queremos ser un poco perfeccionistas, es que hubo momentos en los que el partido se volvió más fácil y ‌entonces no corrimos tanto y le concedimos oportunidades al rival", señaló.

"Eso es algo en lo que tenemos que ‌trabajar, ya ⁠que los rivales van a ser cada vez mejores. No digo que Noruega ​no sea un equipo de calidad, pero hoy no alineó a su equipo titular", puntualizó.

(Escrito por William Schomberg. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco.)