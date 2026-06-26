Un abanico de nuevas canciones en los flamantes discos que salen a las bateas

José Luis Aguirre al sol

José Luis Aguirre lanzó "José Luis Aguirre al sol", un nuevo trabajo discográfico que profundiza una de las propuestas más personales y poéticas de la canción argentina contemporánea. El álbum reúne composiciones atravesadas por la ternura, la amistad, la naturaleza, la memoria y el misterio. Canciones que celebran los encuentros, los pequeños gestos cotidianos y la capacidad de asombro como formas de habitar el mundo. Los primeros adelantos permiten descubrir parte de este universo creativo. "Mandarina al sol" propone una celebración de la alegría compartida y del tiempo vivido junto a otros. "Mandarina al sol" es una canción para compartir.

Como una fruta que se reparte entre quienes queremos, cada canción de este disco tiene un gajito de mística, un gajito de lucha, otro de ternura y pasión, otro de alegría. Es una invitación a regalarse tiempo, quizás lo más valioso que tenemos", expresa el artista. Con producción artística compartida junto a Juan Murúa, Francisco "Pancho" Miranda y Luciano De La Rosa, el disco reúne un destacado grupo de músicos invitados y propone una experiencia sonora donde conviven la profundidad poética, la riqueza musical y una identidad profundamente latinoamericana. "José Luis Aguirre al sol" estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 26 de junio. El material fue registrado entre el estudio de Charly Palermo y Estudio Mirífico. La edición estuvo a cargo de Palermo, mientras que la mezcla y el mastering fueron realizados por Facundo Lizondo.

Rey Garufa revive el disco En Directo

Rey Garufa es una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones más influyentes y de estilo único en la historia del rock argentino. El proyecto nació en 2008 en Tandil. “En Directo” es un espectáculo impactante que recrea uno de los registros en vivo más emblemáticos de la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: el mítico show inmortalizado en el álbum “En Directo” , editado el 14 de diciembre de 1992. La propuesta revive la potencia, la intensidad y la mística de una de las etapas más representativas de Los Redondos.

Con una interpretación fiel y una puesta especialmente diseñada para la ocasión, Rey Garufa reconstruye tema por tema la experiencia de aquel histórico registro en vivo, respetando su sonido, su energía y su espíritu original. El espectáculo transporta al público a una época fundamental del rock argentino, recorriendo cada canción que convirtió a “En Directo” en una obra de culto para generaciones de ricoteros. Pero la experiencia va mucho más allá: además de recrear íntegramente el repertorio del disco, el show suma una selección explosiva de las canciones más emblemáticas de Los Redondos, aquellas que marcaron a generaciones enteras y se transformaron en verdaderos himnos del rock nacional. (4 de julio en C Art Media, a las 19).

Alfonso Barbieri tiene nuevo disco: Nubosidad Bailable

El músico y artista plástico argentino Alfonso Barbieri presenta su nuevo disco, Nubosidad Bailable, una obra discográfica, en vinilo con tapa lenticular y CD, en la que participan Gustavo Santaolalla, León Gieco, Mariana Enriquez y Renata Schussheim. "Juego de opuestos, el gris y los colores, la posibilidad del baile para combatir la angustia del presente, la luz que se intuye allí donde sólo se ve negrura. Las diferentes gamas de azul, gris, violeta y negro que se rompen en los tonos plenos y brillantes de una fiesta. El cine y la pintura. La comedia y el horror. Universos que se chocan y se expanden. Una gran explosión sonora. Un disco que se escucha en cinemascope". Nubosidad bailable, el álbum número 13 en la carrera solista de Alfonso Barbieri, es un recorrido por varias de sus obsesiones, influencias e inspiraciones: bandas de sonido de películas; música folklóricas del norte del país; músicas populares latinoamericanas; Charly García, David Bowie, el glam y el heavy metal de los años 90. Fanfarria carnavalesca, film noir,cine de terror, western polvoriento, comedia musical. Su infancia, su adolescencia, su familia, sus recuerdos y un hoy que se presenta tempestuoso, amenazante. Todo eso se condensa en los doce tracks que componen este disco, que fue pensado como un ritual.

Brutalismus 3000 lanza su nuevo álbum Harmony

Brutalismus 3000, el dúo berlinés formado por el productor Theo Zeitner y la cantante Victoria Vassiliki Daldas, lanza su nuevo álbum Harmony. A lo largo de las 14 canciones del proyecto, Brutalismus 3000 enfatiza sus influencias transcontinentales como nunca antes, logrando un sonido más singular, sofisticado y desmesuradamente absorbente. Harmony fue producido por Zeitner con la coproducción de Boys Noize y Dylan Brady de 100 gecs, e incluye colaboraciones de Anya Taylor-Joy y Underworld. Junto con el lanzamiento del álbum, Brutalismus 3000 comparte el video musical del tema “Tiesto Skin 1”, que completa su trilogía de videoclips del álbum, incluyendo los previamente publicados “Gore Louvre” y “ I Bring My Gun To The Function (with Boys Noize)” todos creados junto a Mau Morgo (Balenciaga, Rosalía, FKA twigs, Madonna). Harmony es un triunfo que desmantela géneros, ensamblando elementos de dubstep, trap, punk, nu-metal y techno en un recorrido ecléctico de himnos explosivos que incluye la música más evolucionada y emocionante del dúo hasta ahora.

Piraña rinde homenaje a Bernardo Kordon

Piraña presenta “Una ventana donde respirar”, un nuevo trabajo inspirado en cuentos del escritor argentino Bernardo Kordon (1915-2002) e integrado por canciones que se entrelazan con párrafos del olvidado escritor. Después de “Chafalonía” (2024) —distinguido como mejor disco de Tango Criollo en la primera edición de los Premios Tango Siglo XXI—, el quinteto viene profundizando su inagotable camino en esta nueva obra, con el corazón en la música porteña, a la que Kordon siempre defendió y puso en valor. La presentación que se llevará a cabo en el Teatro El Grito se dividirá en dos partes: la primera será en la sala principal, donde Piraña presentará “Una ventana donde respirar”, y luego de un breve intervalo, en el gran bar del teatro harán un repaso por canciones de trabajos anteriores, un fin de fiesta compartido.

Che Joven, con tema nuevo

Che Joven presenta “En Mil Pedazos”, el primer sencillo de Camino de Regreso, una obra que marca una nueva etapa creativa para el proyecto liderado por Marino Oroza Coliqueo. Más que un disco, Camino de Regreso propone un recorrido emocional y poético atravesado por la memoria, los afectos, las ausencias y la esperanza. Una búsqueda que pone en el centro a la voz como territorio de resistencia y encuentro. La garganta que grita, la que sangra, la que calla y la que finalmente vuelve a cantar. La fragmentación de los cuerpos, los abrazos atravesando distancias, la palabra dicha, el gesto humilde y transparente, la memoria que arde y se niega al silencio forman parte del universo que da vida a esta nueva producción. Un paisaje donde conviven la nostalgia, el dolor, la ternura y la posibilidad de reconstrucción.

En ese contexto surge “En Mil Pedazos”, una canción inédita que abre las puertas del álbum y anticipa su identidad sonora. El sencillo se presenta como una invitación a transitar las grietas, asumir las heridas y encontrar en la canción un espacio común donde volver a encontrarse. La grabación del sencillo contó con la participación de Marino Oroza Coliqueo en voz, Pablo Vignati en batería, Ezequiel Valdez Estrada en guitarra líder, Benjamín Molina Chazarreta en violines y Charly Palermo en bajo, guitarras acústicas y eléctricas, sintetizadores y Rhodes.

El primer disco de Anabel Urdaniz

La cantora, compositora y docente Anabel Urdaniz presenta "Festejo, el instante en el que elegimos la esperanza", su primer trabajo discográfico como solista. Integrado por once canciones y un relato, el álbum propone un recorrido por la música popular latinoamericana y argentina desde una mirada que celebra el encuentro, la memoria compartida y la construcción colectiva de la esperanza. Con producción artística y musical de Pablo Vignati, el disco reúne obras de autoras y autores fundamentales del cancionero popular, entre ellas composiciones de Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Carlos Aguirre, Jorge Mlikota, Daniel Toro, Eladia Blázquez y Gustavo Leguizamón. El repertorio incluye además "Triunfo para intentar", una canción inédita compuesta por la propia Anabel Urdaniz. Las piezas fueron seleccionadas por su capacidad de evocar experiencias comunes y tender puentes entre lo íntimo y lo colectivo.

Así, el álbum invita a transitar un camino que va del hogar a las calles compartidas, de las historias personales a las causas que abrazan a toda una comunidad. "El hilo conductor del álbum es la potencia del encuentro, de lo colectivo y cómo en esa fraternidad sucede la alegría, el festejo y, por consecuencia, renace una y otra vez la esperanza de construir un mundo más humano", señala la artista. La presentación oficial de "Festejo" será el 5 de septiembre a las 20.30 en el Auditorio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Las entradas se encuentran a la venta a través de Alpogo.