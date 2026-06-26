Trump amenazó a la Unión Europea con nuevos aranceles si aprueban impuesto a digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes a los países de la Unión Europea (UE) con aplicar un arancel del 100% a todas sus exportaciones si llegan a implementar un impuesto a los servicios digitales sobre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. El mensaje fue publicado por el mandatario a través de su cuenta de Truth Social, en plenas tensiones comerciales entre Washington y Bruselas.

Desde hace varios meses, el gobierno de Trump mantiene fuertes tensiones con sus aliados europeos. Los opositores al jefe de la Casa Blanca denuncian que tanto él como Hegseth enviaron "señales contradictorias" sobre si Estados Unidos pretende reducir o aumentar su presencia militar en Europa.

A esto se sumaron, además, las cambiantes amenazas de Trump respecto a la chance de anexar la isla semiautónoma de Groenlandia, que forma parte de su aliado Dinamarca. Hace apenas unas semanas, la administración Trump declaró que ya no proporcionaría "tanto apoyo militar" a sus aliados de la OTAN en caso de ataque.

La nueva advertencia del republicano apunta directamente contra la discusión que mantiene la Unión Europea para crear un tributo destinado a compañías como Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft. Trump sostuvo que ese tipo de medidas "discrimina" a las firmas estadounidenses y aseguró que responderá con "represalias comerciales inmediatas" si el proyecto avanza.

"Numerosos países europeos han estado debatiendo la inminente implementación de un impuesto sobre los servicios digitales a las empresas estadounidenses. Algunos de estos países están cerca de hacerlo. Por la presente, dejamos claro que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a los Estados Unidos de América", afirmó el magnate republicano. Y remató: "Este arancel anulará los acuerdos comerciales firmados con dicho país, independientemente de si se han implementado, firmado o no. Además, el arancel del 100% se aplicará de inmediato si proceden con la medida. Gracias por su atención".

Qué es el Impuesto sobre Servicios Digitales

El Impuesto sobre Servicios Digitales (Digital Service Tax) fue diseñado por distintos países europeos con el argumento de que las grandes empresas tecnológicas obtienen ingresos millonarios dentro de sus mercados, pero tributan una parte reducida de esos beneficios al declarar ganancias en jurisdicciones con menor carga impositiva. En la práctica, el impuesto impacta principalmente sobre gigantes estadounidenses como Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft. Por ese motivo, Trump sostiene desde hace tiempo que se trata de una medida discriminatoria contra compañías de su país.

La postura de la Casa Blanca no es una novedad. En febrero de 2025, Trump firmó un memorando para investigar todos los impuestos y regulaciones extranjeras que, según él, perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses. Fue entonces que habilitó posibles represalias comerciales.

El conflicto se da justo mientras Estados Unidos mantiene vigente un arancel global del 10% a las importaciones, incluso después de que la Corte Suprema estadounidense invalidara los llamados aranceles "recíprocos" anunciados por Trump en abril de 2025. Aunque persisten dudas judiciales sobre el alcance de sus facultades para imponer nuevos gravámenes, el presidente volvió a utilizar la amenaza arancelaria como herramienta de presión en plena negociación con Europa.