Chau camisas lisas y rayadas: este es el estampado en tendencia para este invierno 2026, elegante y atemporal.

Hay un estampado de camisa para este invierno 2026 que ya se está viendo por todos lados y que está desplazando por completo a las camisas lisas y rayadas. No es un diseño nuevo ni una invención reciente, sino un clásico que vuelve a instalarse con fuerza esta temporada.

Se trata del cuadrillé. Las clásicas camisas leñadoras, que tienen ese aire entre rústico y urbano, se convierten en una de las piezas más fuertes del invierno y vuelven a ser protagonistas. Esta vez, aparece en versiones más modernas, con cortes relajados, telas más suaves como la franela o el algodón grueso y combinaciones de colores que van desde los tonos tierra hasta verdes, azules, bordós y rojos.

Por qué el cuadrillé vuelve con tanta fuerza

La clave de las camisas cuadrillé está en su capacidad de transformar un outfit sin esfuerzos. Una gran ventaja es que esta prenda no necesita demasiado para destacar: tiene presencia propia. Incluso en looks simples, como jean y zapatillas. Además, va muy bien con los looks cowboy, ideal para las fanáticas de las texanas o de los cinturones de vaquero.

Por otro lado, es una muy buena prenda de transición. Queda bien abierta, cerrada como pieza principal o incluso anudada en la cintura para un look más relajado. Esta versatilidad es lo que la vuelve tan atractiva en una temporada donde la técnica del layering sigue siendo protagonista, gracias a su capacidad de abrigo.

Camisa cuadrillé en tendencia para este 2026.

Cómo se va a llevar este invierno