Hay un estampado de camisa para este invierno 2026 que ya se está viendo por todos lados y que está desplazando por completo a las camisas lisas y rayadas. No es un diseño nuevo ni una invención reciente, sino un clásico que vuelve a instalarse con fuerza esta temporada.
Se trata del cuadrillé. Las clásicas camisas leñadoras, que tienen ese aire entre rústico y urbano, se convierten en una de las piezas más fuertes del invierno y vuelven a ser protagonistas. Esta vez, aparece en versiones más modernas, con cortes relajados, telas más suaves como la franela o el algodón grueso y combinaciones de colores que van desde los tonos tierra hasta verdes, azules, bordós y rojos.
Por qué el cuadrillé vuelve con tanta fuerza
La clave de las camisas cuadrillé está en su capacidad de transformar un outfit sin esfuerzos. Una gran ventaja es que esta prenda no necesita demasiado para destacar: tiene presencia propia. Incluso en looks simples, como jean y zapatillas. Además, va muy bien con los looks cowboy, ideal para las fanáticas de las texanas o de los cinturones de vaquero.
Por otro lado, es una muy buena prenda de transición. Queda bien abierta, cerrada como pieza principal o incluso anudada en la cintura para un look más relajado. Esta versatilidad es lo que la vuelve tan atractiva en una temporada donde la técnica del layering sigue siendo protagonista, gracias a su capacidad de abrigo.
Cómo se va a llevar este invierno
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Con jean denim clásico: jean recto, azul o negro, y botas o zapatillas. Es la combinación más simple y efectiva, con estética casual pero cuidada.
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Estilo urbano relajado: con pantalones amplios, remeras lisas y abrigos largos encima, logrando un equilibrio entre lo cómodo y lo fashion.
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Dos camisas superpuestas: también se van a usar mucho las camisas cuadrillé superpuestas, una encima de la otra, de diferentes colores.
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Camisas atadas a la cintura: vuelven atadas a la cintura como en 2010. Son ideales para dar volumen a la zona de la cadera o dar un aire relajado y cool.
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En camisas con cuellos románticos: también se van a ver mucho las camisas cuadrillé con cuellos románticos y detalles como volados.
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En capas: abierta sobre remeras básicas o incluso sobre sweaters livianos, generando looks con más profundidad visual.
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Mix femenino: combinada con faldas cortas o satinadas y botas, creando un contraste entre lo rústico del estampado y lo delicado de las texturas.