Cuello chino: así es la tendencia más fuerte en camisas, tops y remeras para este 2026.

El cuello chino es una de las tendencias más fuertes para este 2026. Está inspirado en la estética de la moda asiática, con ese típico escote de los kimonos. Al día de hoy, se está viendo en tops, remeras, camisas manga corta, musculosas, vestidos y camisas manga larga.

"Aunque muchos lo relacionan con una estética más minimalista y sofisticada, esta silueta también tuvo mucho protagonismo en los años 80 y 90, especialmente en looks más elegantes y estructurados. Parte de su regreso viene por esta obsesión actual con los cortes limpios, el lujo silencioso y las prendas que se ven más refinadas, sin necesidad de tantos accesorios", explica Nicole Díaz Mateo, creadora de contenido de moda.

Por qué es tan popular y cuáles son las ventajas del cuello chino

Una de las razones detrás de su popularidad es que se trata de un detalle simple, pero capaz de transformar por completo una prenda básica. A diferencia de los escotes tradicionales, el cuello chino aporta estructura y genera una apariencia más pulida, incluso en looks casuales.

Es una tendencia que se adapta fácilmente a distintos estilos. Puede combinarse con pantalones sastreros para lograr un outfit elegante y minimalista, pero también con jeans o prendas más relajadas para el día a día. Por eso comenzó a aparecer tanto en colecciones de lujo como en marcas de moda rápida.

Las búsquedas relacionadas con prendas de inspiración asiática también vienen creciendo en plataformas como Pinterest y TikTok, donde cada vez más usuarios buscan formas de incorporar elementos sofisticados y diferentes a sus looks cotidianos. En este contexto, el cuello chino se convirtió en una de las formas más fáciles de sumarse a la tendencia.

A quiénes favorece

"Además el cuello chino tiene algo muy interesante: te estiliza el cuerpo y cualquier look y hace que incluso looks simples se vean mucho más elevados", destaca la creadora del video.

Suele favorecer especialmente a las personas con rostro redondo o cuello corto, ya que crea un efecto más alargado y elegante. También puede ser una gran opción para quienes buscan que la zona del escote se vea más prolija sin recurrir a cuellos altos o poleras.

En personas con hombros angostos, este tipo de escote aporta presencia y equilibrio visual en la parte superior del cuerpo. Además, al no tener solapas ni detalles voluminosos, funciona muy bien dentro de los looks minimalistas que siguen marcando tendencia.

Por otro lado, quienes tienen el cuello muy largo o un rostro extremadamente alargado pueden optar por versiones más bajas o combinarlas con accesorios para equilibrar las proporciones. Sin embargo, al tratarse de un cuello discreto y versátil, suele adaptarse con facilidad a distintos estilos y siluetas.