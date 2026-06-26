¿Preferís las uñas cortas? Estos son los 3 colores que mejor quedan, según manicuras.

Si sos amante de las uñas cortas, hay tres colores de uñas en especial que van a ser tendencia este invierno 2026 y que pueden inspirarte. Este 2026, las uñas cortas son una tendencia que no está pasando desapercibida. Después de años en los que las uñas largas esculpidas fueron sinónimo de glamour y estilo, ahora las cortas volvieron con todo.

Apenas un año atrás, las uñas largas eran un símbolo de status. Sin embargo, al día de hoy la belleza está evolucionando, explica la artista profesional de uñas Olha Shtanhei, en diálogo con Real Simple. “La estética actual se basa en la precisión, la moderación y la intención, y las uñas cortas muestran perfectamente esas tres cualidades. El foco pasó a estar en una forma impecable, cutículas bien trabajadas, colores intensos y un acabado perfecto”.

Los 3 colores que siempre quedan increíbles en uñas cortas, según las manicuristas

1. Crema ultra translúcido (Ultra Sheer Cream)

Los tonos ultra translúcidos, como los blancos suaves, los beige y los cremosos, son ideales para uñas cortas porque refuerzan ese efecto de “uñas naturales, pero mejoradas”. Este tipo de acabado aporta un look minimalista y limpio, perfecto para quienes buscan una estética prolija sin esfuerzo.

“Un color súper translúcido en uñas cortas representa la máxima expresión del minimalismo sin esfuerzo, muy al estilo Carolyn Bessette”, comenta la manicura Van Iderstine. Además, este velo de color ayuda a disimular pequeñas imperfecciones de la superficie de la uña, logrando un aspecto más uniforme y prolijo.

2. Negro azabache brillante (Glossy Jet Black)

El negro intenso con acabado glossy se mantiene como un clásico que funciona especialmente bien en uñas cortas, donde logra un efecto moderno y elegante sin resultar excesivo. Su clave está en la prolijidad de la aplicación, ya que resalta cualquier detalle.

“Las uñas negras cortas se sienten modernas y de pasarela”, afirma Shtanhei. “En uñas largas, el negro puede resultar dramático; en cambio, en uñas cortas se vuelve minimalista, sofisticado e increíblemente cool. Destaca la forma y la simetría de una manera impactante”.

3. Lavanda grisáceo (Gray-Lavender)

Los tonos pastel siguen siendo una apuesta segura para uñas cortas, y el lavanda grisáceo se destaca dentro de esta categoría por su equilibrio entre suavidad y modernidad. Su base pastel aporta frescura, mientras que su subtono apagado le da un aire más contemporáneo.

“Los pasteles apagados se ven más elegantes en uñas cortas”, señala Shtanhei. “La suavidad del lavanda contrasta de forma hermosa con una forma cuadrada o ligeramente redondeada. Mantiene la manicura ligera, pero visualmente interesante”.