Corte total del Puente Pueyrredon por el aniversario de Kosteki y Santillán

A 24 años del asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la masacre de Avellaneda que perpetraron con balas de plomo dos policías bonaerenses, manifestantes cortan este viernes la subida del Puente Pueyrredón en ambos sentidos. Hay tensión con efectivos de la Policía de la Ciudad.

Desde esta mañana, un grupo de manifestantes encabezados por el Polo Obrero se congregó sobre el Puente Pueyrredón para realizar un homenaje. Según trascendió, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, avaló la realización del acto.

"Las autoridades de este país no organizan una cosa elemental como un corte, que se desvía el tráfico como se ha hecho innumerables veces", dijo el dirigente social Eduardo Belliboni en declaraciones a la prensa que se acercó al lugar.

La gruesa columna conformada por organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán, el Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) se congregaron desde esta mañana en la estación de trenes de Avellaneda y partieron hasta el Puente Avellaneda, donde llegaron cerca del mediodía. "El acto dura una hora, se podía ordenar el tránsito, pero lo hacen a propósito para generar caos", agregó Belliboni.

El corte de ambos lados provocó largas filas de vehículos, demoras y complicaciones para miles de automovilistas, principalmente, en autopista 9 de Julio Sur sentido Avellaneda. La Policía desvía el tránsito hacia la salida a Suárez y recomendó tomar puentes alternativos como Puente Avellaneda viejo, Puente Vélez Sarsfield y Puente Alsina.

Qué dijo la ministra de Seguridad

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se quejó de la decisión de la Justicia impidió que los efectivos "puedan actuar" y hacer cumplir el protocolo antipiquete y que la fuerza de seguridad avance sobre los manifestantes. "Que quede claro: cuando se limita a quienes deben hacer cumplir la ley, se debilita el orden y se perjudica a la enorme mayoría de los argentinos que quiere vivir en paz", planteó.

Durante el acto, los manifestantes recordaron a los militantes Kosteki y Santillán, asesinados en las inmediaciones y dentro de la estación Avellaneda a mano de efectivos de la Policía bonaerense. Entre los efectivos juzgados están el comisario a cargo del operativo, Alfredo Fanchiotti, y su chofer, el ex suboficial Alejandro Acosta, quienes fueron condenados a prisión perpetua por estos crímenes.