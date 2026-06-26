Es la primera vez que aparece un animal así en Panamericana y lo rescataron: está en peligro de extinción

Un ciervo de los pantanos apareció en plena Panamericana a la altura del partido bonaerense de Campana y causó conmoción. Las personas que pasaron por el lugar rápidamente llamaron a emergencias para que pudieran rescatarlo. A los pocos minutos, se montó un operativo del que formaron parte miembros de la Fundación Temaikèn. Desde la organización aseguraron que era la primera vez que hacían un rescate en esa zona. En tanto, al asistir al animal concluyeron que pudo haber sido víctima de un atropellamiento o bien estar débil por algún tipo de enfermedad.

Además, indicaron que se trata de un ciervo macho que habita junto a la población del Delta del Paraná. Luego de hacerle los estudios médicos correspondientes, los profesionales trasladaron al animal al Centro de Recuperación de Especies de Temaikèn, donde fue estabilizado. Ahora, se encuentra en observación.

En la actualidad, la especie se encuentra en peligro de extinción de acuerdo a la Sociedad Argentina para el Estudios de los Mamíferos (SAREM).

Cómo es el ciervo de los pantanos

El ciervo de los pantanos es el mayor de los cérvidos de América del Sur. Mide unos 2 metros de longitud aproximadamente y una altura de 1,30 metros. En cuanto al peso, puede llegar hasta los 150 kilogramos. La especie es herbívora, en general, se suele alimentar de plantas acuáticas, juncos y hierbas de los ecosistemas húmedos.

Su hábitat se extiende en diferentes partes de la Argentina, pero especialmente en la zona de los Esteros del Iberá de la provincia de Corrientes, el segundo humedal más grande del mundo. Allí mismo incluso existe el Parque nacional Ciervo de los Pantanos que tiene el objetivo de conservar y proteger la especie. Asimismo, el ciervo de los pantanos también puede vivir en áreas del noreste argentino.

¿Por qué el ciervo de los pantanos se encuentra en peligro de extinción?

En los últimos años, el ciervo de los pantanos ingresó a la lista de especies en peligro de extinción. Especialistas ambientales sostienen que esto ocurrió a causa de la caza furtiva, destrucción o intervención de los humedales y atropellamiento en rutas cercanas a su zona de hábitat, como en el caso del animal que rescataron desde la Fundación Temaikèn.