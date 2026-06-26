Oro Verde: el jardín botánico universitario donde se estudia la flora del litoral argentino

La función principal de los jardines botánicos tiene que ver con la conservación de la flora regional y autóctona de la zona en la que se encuentren. También son de vital importancia para la investigación científica y educación. A lo largo y a lo ancho de la Argentina, hay más de 40 jardines botánicos como es el caso de Oro Verde, un espacio propio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Se encuentra en la localidad homónima, ubicada al sur de la provincia de Paraná. Se trata de un jardín de gran extensión: posee 21,5 hectáreas.

Fue inaugurado en 1995 bajo la administración de la cátedra de Botánica de dicha casa de estudios. Fueron estudiantes de 5to año de la carrera de Ingeniería Agronómica, quienes tuvieron la iniciativa de crear el jardín con fines, sobre todo, educativos y ambientales.

Hoy forma parte de la Red Argentina de Jardines Botánicos y de la Agenda Internacional para la Conservación en los Jardines Botánicos, para la cual ha presentado proyectos científicos y educativos.

En el año 2003, fue declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos. Más tarde, se declaró de interés provincial, científico, cultural y ambiental con la promulgación de la Ley Provincial 9483.

Colección de plantas del Jardín Botánico de Oro Verde

Oro verde posee un jardín de plantas autóctonas de 10 hectáreas, un jardín de botánica sistemática de 6 hectáreas, un espacio temático de especies hidrófilas de 0.9 hectáreas, uno de educación ambiental de 0.6 hectáreas, un agrobotánico de 0.2 hectáreas y un centro de visitantes.

Asimismo, el jardín posee un herbario y colección de semillas. También hay plantas medicinales y colección de orquídeas.

Cómo ir al Jardín Botánico de Oro Verde desde Paraná

El Jardín se encuentra a solo 11 kilómetros al sur de la ciudad de Paraná. Para ir al lugar en transporte público, hay que tomar la línea 6 o 15. En ese caso, el viaje tiene una duración de entre 30 y 40 minutos aproximadamente.

También se puede llegar en auto en taxi tomando la Ruta Nacional 11 y en solo 15 minutos se llega a destino.