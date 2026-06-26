El oasis verde de Misiones que conquista por su jardín y paisajes

Misiones es conocida por las emblemáticas Cataratas de Iguazú, elegidas como una de las "Siete Maravillas Naturales del Mundo" por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Pero la provincia posee otros destinos turísticos ideales para visitar y disfrutar de la naturaleza. Uno de ellos es el Jardín Botánico Alberto Roth, que posee 11 hectáreas y está ubicado en la ciudad de Posadas.

El espacio verde fue creado en 1981 y, en la actualidad, depende de la municipalidad del distrito y de la Universidad Nacional de Misiones. Como la gran mayoría de los jardines botánicos, tiene el objetivo de promover la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad.

Alberga 308 especies de plantas y un 85% de ellas son nativas de la región misionera, catalogadas como monumento natural protegido.

Qué actividades se pueden hacer en el Jardín Botánico Alberto Roth de Misiones

Los residentes recomiendan hacer trekking por los tres senderos (para caminatas de alta y mediana intensidad) que ofrece el jardín y realizar avistamiento de las especies originarias del el lugar. Además, los fanáticos de la fotografía pueden sacar panorámicas únicas de los distintos paisajes del sitio natural.

En este sentido, Ana Paula Burzminsk, directora ambiental municipal, expresó en diálogo con medios locales: "Es un sitio para disfrutar al aire libre, rodeado de naturaleza, recrearse, divertirse, charlar y relajarse. El botánico es diferente, ya que su entorno natural, de silencio y armonía, lo dice todo".

El Jardín Botánico Alberto Roth posee, además, una biblioteca, un orquideario y una fuente de agua con juegos inclusivos, perfectos para momentos de recreación y descanso. Por otro lado, los árboles dispuestos en los senderos cuentan con un QR especial para que los visitantes puedan conocer más sobre la historia del jardín y de su botánica.

¿Cuánto cuesta la entrada al Jardín Botánico de Posadas?

La entrada al Jardín Alberto Roth de la ciudad de Posadas es libre y gratuita.

Horarios del jardín botánico

El espacio se encuentra abierto todos los días con horarios que varían según la estación del año. En primavera-verano, el horario es de 09 a 20h y en invierno, el jardín funciona de 08 a 18h.

Cómo ir al Jardín Botánico Alberto Roth

Está ubiciado a 6.5 kilómetros de Posadas y la mejor manera de llegar es en vehículo. Hay que tomar la Avenida República Oriental del Uruguay, luego Avenida Santa Catalina y, finalmente, Acceso Sur/Costanera Este. El viaje tiene una duración de solo 15 minutos.