Piedras preciosas y saltos de agua a minutos de las Cataratas del Iguazú

Las Cataratas del Iguazú son el principal atractivo turístico de Misiones, pero a pocos kilómetros existe una localidad que combina naturaleza, tranquilidad y uno de los yacimientos de piedras semipreciosas más importantes de Argentina. Se trata de Puerto Libertad, un destino ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a unos 40 kilómetros de Puerto Iguazú.

Además de su cercanía con las cataratas, el lugar atrae visitantes por sus paisajes de selva paranaense, sus arroyos y la posibilidad de conocer las famosas Minas de Wanda, donde se extraen amatistas, ágatas, cuarzos y otras gemas.

Las Minas de Wanda y los senderos de naturaleza, ¿qué hace en Puerto Libertad?

Uno de los paseos más buscados por quienes recorren el norte de Misiones son las Minas de Wanda. Este complejo geológico surgió tras el descubrimiento accidental de piedras semipreciosas durante la década de 1970 y hoy permite visitar galerías y canteras donde todavía se encuentran cristales incrustados en la roca basáltica.

Durante el recorrido se pueden observar amatistas de tonos violetas, ágatas, topacios y variedades de cuarzo formadas hace millones de años por procesos volcánicos. La visita incluye senderos interpretativos y espacios donde se exhiben piezas extraídas de la zona.

Puerto Libertad también ofrece alternativas para quienes buscan contacto con la naturaleza. En sus alrededores se encuentran arroyos y pequeños saltos de agua rodeados por vegetación nativa, característicos del paisaje misionero. La región forma parte de la Selva Paranaense, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de Argentina.

La tranquilidad del destino contrasta con el movimiento turístico de Puerto Iguazú. Por eso, muchos viajeros lo eligen como una escapada complementaria para descubrir otra cara de Misiones, con caminatas, observación de flora y fauna y recorridos por caminos rurales.

¿Cómo llegar a Puerto Libertad desde Puerto Iguazú?

Quienes parten desde Puerto Iguazú deben tomar la Ruta 12 en dirección sur hasta llegar al acceso principal de Puerto Libertad.

Ubicado a 40 kilómetros, también existen servicios de ómnibus interurbanos que unen ambas ciudades y que suelen ser utilizados por turistas que desean visitar las Minas de Wanda o recorrer los atractivos naturales cercanos.