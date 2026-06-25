Bronca de Trump con senador republicano empaña esfuerzo de EEUU por vender acuerdo con Irán

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam.

Por David Morgan, Gram Slattery y ​Tala Ramadan

WASHINGTON/MANAMA/DUBÁI, 25 jun (Reuters) - Una acalorada discusión sobre Irán entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un senador republicano de alto rango eclipsó el jueves los esfuerzos del máximo ‌representante diplomático estadounidense por convencer a ‌los escépticos aliados del Golfo de Washington de que respalden un acuerdo preliminar con Teherán.

En una reunión a puerta cerrada con otros republicanos el miércoles, Trump se enfrentó al senador Bill Cassidy, quien dijo que el Gobierno debía explicar mejor el acuerdo firmado la semana pasada, que parece quedarse corto respecto a las metas que Trump se fijó al inicio de la guerra.

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Varios republicanos que asistieron a la reunión del miércoles —poco antes de que el Gobierno solicitara al Congreso decenas de miles de millones de dólares ​para financiar el conflicto— dijeron ⁠que el intercambio entre Trump y Cassidy se convirtió en una discusión acalorada cuando el senador ‌presionó para obtener más claridad sobre el acuerdo.

Sin embargo, los republicanos del Senado parecieron ⁠dar marcha atrás y convocaron una votación a última ⁠hora de la noche para bloquear una resolución sobre los poderes de guerra contra Irán, después de que dos miembros del partido —que habían apoyado resoluciones anteriores en las que se pedía el fin de las ⁠hostilidades sin la aprobación de los legisladores— cambiaron su voto.

Cassidy votó en contra tras agradecer ​al Gobierno de Trump una sesión informativa sobre la guerra celebrada en ‌la Casa Blanca.

En total, el recuento fue de ‌50 a 47 a favor de bloquear una resolución sobre los poderes bélicos que había avanzado ⁠en una votación de procedimiento en mayo. La resolución ordenaba a Trump retirar las fuerzas estadounidenses de las hostilidades con Irán hasta que el Congreso autorice el despliegue.

"Esta votación pone a Irán sobre aviso", dijo Trump en las redes sociales tras la votación del miércoles.

RUBIO INTENTA TRANQUILIZAR A LOS ALIADOS

Mientras tanto, ​el secretario de ‌Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, trató de tranquilizar a los aliados del golfo Pérsico, que también se muestran recelosos ante el acuerdo.

Al concluir una gira por el golfo Pérsico en Baréin —sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos—, dijo a periodistas que los aliados del Golfo compartían serias preocupaciones y que querían que se les ⁠mantenga informados de cada paso del acuerdo de paz con Teherán, que incluye disposiciones sobre el estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo cayeron a los niveles previos a la guerra después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que los envíos a través del estrecho se estaban acercando a los niveles de antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero, con al menos 20 millones de barriles en las últimas 24 horas.

Durante el conflicto, Irán asumió el control efectivo de este punto ‌estratégico vital, lo que interrumpió los flujos de petróleo y sacudió los mercados energéticos mundiales y la economía en general.

A pesar de la recuperación del tráfico, Irán ha señalado que seguirá ejerciendo su control.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió el jueves a los buques que se ciñeran a las rutas a través del estrecho designadas por Teherán, rechazando como inaceptables y peligrosas las rutas marítimas recién anunciadas que no se hubieran coordinado ‌con Irán.

La advertencia sigue a un anuncio de Omán de rutas marítimas temporales a través del estrecho en coordinación con la agencia marítima de las Naciones Unidas. Los datos de la Organización Marítima Internacional de la ONU mostraron ‌que 57 buques han ⁠transitado por el estrecho desde el 23 de junio en el marco del plan de evacuación.

Si Irán amenaza o bloquea a los buques en el estrecho, "entonces tendremos un ​problema", dijo Rubio, tras haber declarado antes ante los ministros que "ningún país del mundo tiene derecho a cobrar por el uso de las vías navegables internacionales" y que las tasas nunca formarían parte de ningún acuerdo.

Con información de Reuters