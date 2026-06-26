Qué es el herpes zóster, la dolorosa enfermedad que sufrió Lionel Scaloni tras el Mundial

A dos semanas del inicio del Mundial 2026, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, comentó que durante la Copa Mundial del 2022 experimentó un cuadro de herpes zóster, lo que promovió que diversos especialistas hablaran de las causas y síntomas de esta enfermedad. Todos los profesionales coinciden en que esta infección viral se puede dar sobre todo en contexto de mucho estrés y cansancio como le pudo haber pasado al exfutbolista argentino.

También conocido como "culebrilla", el herpes es una reactivación del virus varicela-zóster. Muchas personas que han tenido esta afección de niños nunca más la tendrán, pero en efecto esto no es así. Actualmente, el 90% de los adultos mayores de 50 años "tienen un riesgo inminente de padecer herpes-zoster".

No obstante, existen otros factores que pueden posibilitar una reactivación del virus tales como: enfermerdades crónicas (diabetes), enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica o enfermedades respiratorias (asma y EPOC).

Otras afecciones que disminuyen defensas y hacen que los pacientes sean más vulnerables a desarrollar hérpes son el cáncer, tratamientos quimioterápicos, VIH y enfermedades autoinmunes (como lupus, psoriasis y artritis reumatoidea). Ahora bien, el estrés también puede ser otra de las causas.

"El estrés sostenido libera hormonas como el cortisol que deprimen el sistema inmunológico. Cuando las defensas bajan, el virus que estaba dormido encuentra la oportunidad para reactivarse", expresó Lucio Criado, médico especialista en Medicina Interna.

Cuáles son los principales síntomas del herpes zóster

Al ser una reactivación de la varicela, los síntomas suelen ser similares. Los pacientes deben tener en cuenta los siguientes signos de malestar:

Picazón

Hormigueo

Sensibilidad al tacto

Lesiones cutáneas en el rostro, tórax y abdomen

En casos más complejos, el herpes puede derivar en una neuralgia postherpética (NPH), un dolor neuropático que puede durar desde meses a años. Asimismo, en otros cuadros severos, puede llegar a existir riesgo de compromiso ocular, en especial, si infección se encuentra en el ojo, y desencadenar la pérdida de visión.

¿Hay tratamiento para el herpes zóster?

No existe un tratamiento especiífiiico para esta infección. Se debe hacer reposo y, en caso de tener dolores musculares severos, tomar un antiviral o anelgésico. Asimismo, se recomienda mantener las zonas del cuerpo con herpes bien higienizadas.

Prevención del herpes zóster

La mejor manera de prevenir la infección es con la vacunación. Se recomienda que las personas mayores de 50 años se den una vacuna contra el virus del herpes para evitar que la enfermedad se desarolle.