Alerta por incremento de virus respiratorios y continúa la vigilancia por la viruela símica en Argentina

El panorama epidemiológico en Argentina muestra un incremento sostenido de influenza A(H3N2) como principal agente respiratorio en circulación, junto a casos aislados de otros virus y enfermedades respiratorias recurrentes como neumonía y bronquiolitis. Según detallaron desde el Ministerio de Salud, las recomendaciones de prevención y la vacunación antigripal siguen siendo pilares fundamentales para reducir el impacto sanitario. En paralelo, la vigilancia de viruela símica se mantiene activa. Por otra parte, se desaceleraron los casos de hantavirus.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió El Destape, la circulación de virus respiratorios continúa en ascenso en Argentina, y confirma el adelanto de la temporada observado en los últimos años. Este incremento se produce principalmente por la influenza A(H3N2), que representa el 98% de los casos notificados en la semana epidemiológica (SE) 21.

Cuántos casos se detectaron

En la vigilancia centinela ambulatoria, la positividad de influenza alcanzó el 57,4% de las muestras estudiadas, lo que refleja un aumento sostenido. Además, se notificaron 222 nuevas internaciones por influenza, lo que consolida la tendencia ascendente en hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). En contraste, los casos de SARS-CoV-2 se mantienen en niveles bajos, con detecciones aisladas y sin un impacto significativo en la actual temporada.

Respecto al virus sincicial respiratorio (VSR), las detecciones se sostienen en valores bajos, aunque con algunos incrementos aislados. El BEN también detalla la circulación de otros agentes respiratorios como metapneumovirus, parainfluenza y adenovirus, aunque en menor frecuencia que influenza y VSR.

En el componente de vigilancia clínica, se notificaron 357.133 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en las primeras 18 semanas de 2026, con una tasa acumulada de 768,6 casos por cada 100.000 habitantes. El informe destaca que, aunque el número de casos es menor al registrado en 2022, la incidencia se mantiene comparable a los últimos tres años, con variaciones de baja magnitud.

En cuanto a neumonía, se notificaron 45.442 casos en las primeras 20 semanas de 2026, con una incidencia acumulada de 97,8 casos por cada 100.000 habitantes. El año con mayor número de casos de neumonía fue 2022, seguido por 2016, lo que marca un patrón de picos periódicos en la última década.

Bronquiolitis, mayores consultas pediátricas

En relación con bronquiolitis, el BEN señala que continúa siendo una de las principales causas de consulta pediátrica, aunque con variaciones regionales en su intensidad. Los especialistas subrayan que “la vigilancia fortalecida de las infecciones respiratorias agudas es clave para anticipar cambios en los patrones de circulación viral”.

Las principales recomendaciones

En este marco, desde el área sanitaria se recomienda a los equipos de salud mantener la vigilancia virológica a través de la Red Nacional de Influenza y Otros Virus Respiratorios, así como garantizar la notificación oportuna de casos. Las recomendaciones para la población incluyen mantener completos los esquemas de vacunación, lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y evitar el contacto con personas sintomáticas.

El BEN recuerda que “las personas con síntomas respiratorios deben restringir sus interacciones hasta presentar mejoría clínica y al menos 24 horas sin fiebre”. En cuanto a la vacunación antigripal, se insiste en su aplicación anual en grupos de riesgo: personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. La vacunación busca reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas a la influenza, siendo una medida preventiva sustancial.

Situación del hantavirus

Durante la semana epidemiológica 21, el Boletín Epidemiológico Nacional informó que no se registraron nuevos casos de hantavirus, lo que confirma una tendencia de baja en comparación con los meses previos. El Ministerio de Salud señaló en declaraciones a El Destape que “en esta semana no hubo casos”. El acumulado de la temporada 2025-2026 asciende a 107 casos confirmados, con mayor concentración en la región Centro y el NOA, aunque actualmente la curva se mantiene estable.

Por otra parte, los especialistas explicaron que “esta es la época en la que el reservorio suele ir a resguardarse del frío. Siempre se espera que los casos comiencen a aumentar desde septiembre”. En este sentido, las autoridades recomiendan sostener la vigilancia activa y reforzar las medidas preventivas en las zonas endémicas, especialmente en el NOA y la región sur, donde históricamente se registra brotes significativos.

Alerta por casos de Mpox, viruela símica

Por otra parte, el BEN también incluye la actualización mensual sobre Mpox, con 3 nuevos casos registrados desde la SE 15 de 2026. Hasta la SE 20 se confirmaron 11 casos en el país, mayormente en CABA, con predominio en hombres jóvenes y vinculados a relaciones sexuales con parejas nuevas o múltiples. La vigilancia genómica identificó casos de clados I y II, y en marzo se confirmó el primer caso del clado Ib en Argentina, caracterizado por mayor gravedad clínica.