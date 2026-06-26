Policías de Santa Cruz critican a Claudio Vidal por falta de aumentos: "Esto no es un acuertalamiento"

Tras un mes de acampe de la Policía de Santa Cruz en reclamo de mejores condiciones salariales, el suboficial retirado Julio César Ñancañanco alertó que "las medidas de fuerza van incrementando" porque "no hay respuesta" por parte de la gestión de Claudio Vidal. "Pareciera que no le interesara", lanzó en diálogo con El Destape 1070. También criticó al mandatario por avanzar penalmente contra ellos y advirtió que la provincia tiene "conflictos con toda la administración pública".

"A medida que van pasando las mesas paritarias se van incrementando las medidas de fuerza porque no hay respuesta. Ponemos lo mejor. Cada vez que nos invitaron acudimos con respeto y nunca recibimos nada", sostuvo Ñancañanco.

El suboficial retirado es uno de los referentes de la fuerza que forma parte de la negociación con el Gobierno de Santa Cruz, que se niega a acercarse a la cifra de $2.200.000 que solicitan los policías. "Hasta el día de hoy, el Gobierno provincial no nos ha respondido una nota para tener una audiencia. No tenemos respuesta", resaltó.

Según explicó, los agentes "base" de la fuerza provincial reciben "entre $900.000 y $1.000.000", muy por debajo de la canasta básica de la provincia patagónica, que "ronda los $2.400.000". "Tenemos que hablar de toda la administración pública. Vidal tiene conflictos con toda la administración. Con esos valores es imposible vivir en Santa Cruz", planteó.

La disputa salarial entre el Gobierno provincial y los efectivos de seguridad tiene antecedentes que se remontan a febrero, cuando integrantes autoconvocados de la Policía y del Servicio Penitenciario presentaron un petitorio en el que reclamaron la convocatoria urgente a una mesa de negociación salarial y una recomposición de haberes. "Cumplimos 30 días de acampe y de protesta. En enero empezamos a pedir aperturas de paritarias porque es imposible poder sostener una casa con el sueldo indigno que está cobrando un oficial de policía", señaló Ñancañanco.

Una oferta a la baja y una denuncia penal

El suboficial retirado detalló que el martes próximo habrá una décima mesa de negociación y que, hasta el momento, el Gobierno solo propuso brindar un aumento de "$1.400.000 y subas en negro no remunerativas". "No lo aceptamos porque no repercute en el personal retirado", concluyó.

Este miércoles, la gobernación de Santa Cruz avanzó en formalizar una denuncia penal contra los policías autoconvocados, a un mes de iniciarse el acampe. El argumento de la demanda judicial es por "obstaculización" y "amenazas" perpetuadas a los empleados y funcionarios que ingresan a la Casa de Gobierno. "Hoy por hoy no se ha cometido ningún tipo de delito, pero hay una denuncia del gobierno contra nosotros", se quejó Ñancañanco.